Milan-Bologna: accordo totale per Poli, ma….

MILANO - Il Bologna è ormai ad un passo da Andrea Poli, centrocampista in uscita dal Milan ed espressamente richiesto dal tecnico emiliano Roberto Donadoni. Dopo aver superato la concorrenza del Torino, infatti, i felsinei hanno raggiunto l’accordo totale col calciatore che è pronto a rilanciarsi in Emilia indossando una maglia da titolare dopo un anno passato quasi perennemente in panchina; anche il Milan è d’accordo per il trasferimento, anche se nelle ultime ore l’affare sta subendo un rallentamento poiché il Bologna vorrebbe Poli a titolo gratuito, opzione non gradita ai rossoneri che hanno così rigettato la proposta del club rossoblù. L’agente del centrocampista, Massimo Branchini, ha iniziato una mediazione fra le parti per sbloccare una situazione avviata ad una conclusione che, seppur con un breve ritardo, vedrà luce entro la fine della settimana in corso.