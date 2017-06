Inter: Banega vuole tornare al Siviglia

MILANO - Ever Banega è sempre più lontano dall'Inter. Il regista argentino, autore di una prima stagione italiana discreta, vuole lasciare i nerazzurri, convinto che con l'avvento in panchina di Luciano Spalletti i suoi spazi in campo potrebbero ridursi e proprio nella stagione che conduce ai mondiali, una manifestazione che Banega vuole assolutamente vivere con la nazionale guidata da Jorge Sampaoli. Motivo per il quale il procuratore del centrocampista, Marcelo Simonian, è sbarcato a Milano per trattare la cessione di Banega con la dirigenza interista ed andare poi a parlare con il Siviglia, proprio la società da cui l«Inter prelevò il regista sudamericano un anno fa e che farebbe carte false per averlo di nuovo fra le sue fila. Un'operazione non facile, però, perchè ad Appiano Gentile non faranno sconti per liberare un calciatore ancora nel pieno della maturità e con un buon mercato europeo; la volontà di Banega di tornare a Siviglia, potrebbe pertanto non bastare, ma occorrerà che l'agente lavori ai fianchi dell'Inter per trovare una soluzione che accontenti tutti.