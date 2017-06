Di Biagio carica l’Under 21: “Vogliamo vincere gli Europei”

ROMA - Gli Europei Under 21 stanno per partire e l’Italia di Luigi Di Biagio è pronta, conscia del fatto di essere tra le grandi favorite per il successo finale, come accadeva agli azzurrini di Cesare Maldini prima, di Marco Tardelli poi e di Claudio Gentile fino a poco più di dieci anni fa. Risale infatti al 2004 l’ultima vittoria dell’Italia agli Europei di categoria, quando in Germania Alberto Gilardino affossò la Serbia nella finalissima di Bochum. Da allora tante delusioni ed una nidiata poco competitiva, con una Under 21 piena di riserve del campionato di serie B e nessun talento di particolare caratura. Oggi è tutto diverso, l’Italia dei piccoli è una grande Italia, i calciatori sono affermati o in cerca di affermazioni, ma quasi tutti conosciuti, da Donnarumma a Petagna, passando per Pellegrini e Benassi, tutti titolari in serie A ed in compagini di medio alto livello.

La grinta del C.T.

A caricare l’Italia ci pensa poi lo stesso commissario tecnico azzurro, Luigi Di Biagio, in grande ascesa e pronto a giocarsi il titolo in Polonia: «Il nostro obiettivo è vincere il torneo - ammette l’allenatore - e ci prendiamo tutte le nostre responsabilità, non ci vogliamo nascondere. L’ho detto anche ai ragazzi e lo ripeto: non esiste un obiettivo minimo, ma solo quello massimo, vogliamo vincere, pur consapevoli di tutte le difficoltà che andremo ad incontrare. Noi favoriti? Può essere, certamente assieme a Germania e Spagna che sono fortissime». Carica ed entusiasmo, dunque, già domenica sera nell’esordio degli azzurrini contro la Danimarca, si potranno testare le grandi ambizioni italiane; oltre ai danesi, nel gruppo dell’Italia sono presenti anche Germania e Repubblica Ceca.