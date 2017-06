Torino: primi passi per il rinnovo di Baselli

TORINO - Le strade del Torino e di Daniele Baselli potrebbero non dividersi come appariva scontato fino a qualche settimana fa. Il tanto sospirato rinnovo di contratto del centrocampista, infatti, potrebbe essere firmato nei prossimi giorni dopo il primo colloquio fra il direttore sportivo granata Petrachi e l’entourage del calciatore che ha riavvicinato le parti dopo un periodo di gelo e di tensione che lasciava presagire ad una cessione dell’ex atalantino. Su Baselli c’è da tempo l’occhio vigile di Fiorentina e Lazio, pronte ad inserirsi nella corsa al centrocampista, e lo stesso giocatore è fortemente tentato dalla possibilità di rinnovare il contratto col Torino, lasciandosi tentare da altri richiami. Il riavvicinamento con la società granata, però, le rassicurazioni di Petrachi sulla competitività della squadra per la prossima stagione (la qualificazione in Coppa Uefa), potrebbero però far tornare Baselli sui propri passi, accettando il rinnovo e rinnovando la sfida di rilanciare la formazione torinese.