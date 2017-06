Vene varicose: il laser ha soppiantato tutte le altre metodiche?

Il laser non ha ancora soppiantato tutte le altre metodiche. Sicuramente è molto utile, però le altre metodiche sono altrettanto valide, spiega il dottor Franco Ribero, medico chirurgo specializzato in chirurgia vascolare a Torino. Prima di iniziare qualsiasi terapia, chiaramente il paziente deve essere inquadrato e studiato soprattutto dal punto di vista dell’emodinamica venosa. In questo caso l’ecodoppler è l’esame fondamentale per lo studio di tale emodinamica.

Energia distruttiva

«Ovviamente il laser, avendo un’energia elevata, va a distruggere la vena che noi andiamo a trattare. In questo modo viene ridotta inizialmente a un piccolo cordoncino fibrotico ma rimane in situ. Quindi ha la possibilità, se non trattata nel modo adeguato, di ricanalizzarsi e di riformarsi».

Le controindicazioni all’uso del laser per le vene varicose

«Il laser può essere utilizzato sia per le grandi che per le piccole vene, ma in casi molto selezionati. Vi sono delle controindicazioni per cui non si può usare il laser. Per esempio una vena molto tortuosa e superficiale non va trattata con il laser anche se trattiamo delle safene. Questo perché si potrebbero sviluppare delle pigmentazioni importanti o potrebbero residuare dei dolori: in vicinanza delle vene si trovano dei nervi che possono subire un danno dal calore sprigionato dal laser».

E’ importante affidarsi a un esperto

«In sintesi, il laser è una delle tante metodiche che deve essere valutata attentamente da un medico esperto. Il flebologo ha una marea di armi a disposizione e deve essere in grado di poter scegliere, per ogni paziente, la terapia più corretta. Il laser è una di queste metodiche ma non è quella che ha soppiantato le altre. È semplicemente quella che può essere fatta nel contesto di una terapia globale del paziente con vene varicose», conclude il dottor Ribero.