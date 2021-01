Tanti consigli e soluzioni per imparare a prendersi cura del proprio corpo

Dobbiamo seguire regole ben precise per prenderci cura del nostro corpo. E’ corretto considerare l’aspetto esteriore, valutare elementi quali lo stile di vita, l’alimentazione, l’attività fisica, l’igiene personale, la salute così come i molteplici trattamenti di bellezza, riservati ad ogni parte del corpo.

La corretta beauty routine per un corpo di cui essere orgogliosi

Salute e bellezza si intrecciano laddove si sceglie di programmare la beauty routine ideale, perfetta per rispettare il corpo, in tutte le sue parti, e prendersi cura dell’epidermide, curare l’igiene personale, e garantirsi una sensazione di benessere generale.

Per ogni singola esigenza, o trattamento, l’universo beauty offre un’ampia gamma di prodotti, facilmente acquistabili anche negli shop online. Tante le occasioni di cui poter fruire, un esempio su tutti quello offerto da thalershop.com/corpo-cosmetica, con soluzioni ad hoc per il bagno e la doccia, prodotti per l’igiene dei più piccoli, deodoranti, trattamenti per il corpo, le labbra, i piedi, le mani, l’igiene orale, una ricca gamma di creme da giorno e notte, e prodotti per la protezione dal sole.

Una beauty routine ad ampio raggio considera trattamenti giornalieri fra cui spiccano la detersione, l’utilizzo di creme per il viso e per i corpo, e l’uso di prodotti per il make up.

Nella lista dei trattamenti settimanali non possono mancare lo scrub, da riservare a viso e corpo, la maschera per i capelli, la manicure e la pedicure, la ridefinizione delle sopracciglia.

Una volta al mese, come da programma, si consiglia la pulizia profonda del viso e la ceretta.

Almeno una volta l’anno è bene fissare una visita dal dentista per un controllo accurato, un’igiene profonda e lo sbiancamento dei denti.

La cura del corpo e le regole base

Dedicare del tempo a se stessi è essenziale per volersi bene e mantenersi in forma, nel pieno rispetto di tutta una serie di regole base, che identificano un corretto stile di vita.

Si parte, e non solo idealmente, dalla scelta di alimentarsi con cura, optando per cibi sani e salutari a supporto del benessere dell’intera famiglia. Meglio evitare cibi confezionati, privilegiando l’utilizzo di ingredienti freschi e il consumo di corpose porzioni di frutta e verdura, abbinando il tutto al consumo di almeno 8 bicchieri di acqua nell’arco della giornata.

La cura del corpo passa anche attraverso la pratica costante di un’attività fisica, perfetta per mantenersi in forma, migliorare l’autostima e combattere la depressione.

Un corpo in salute è un corpo al quale dedicare tante attenzioni a partire dai controlli medici, da effettuare con regolare cadenza. La prevenzione è un elemento fondamentale, un percorso che possiamo intraprendere aiutati dal nostro medico di famiglia che, all’occorrenza, ci prescriverà esami e controlli medici specialistici.

Per la salute del corpo è bene evitare il consumo di alcool e droghe, e tenersi alla larga dalle sigarette.

Il benessere si misura anche in base alle ore di sonno. Un buon sonno ci rimette in pace con il mondo ma è soprattutto essenziale per la salute del nostro organismo. Dormire costantemente, almeno otto ore, fa bene alla pelle, stimola il cervello, aiuta il cuore e i muscoli a funzionare regolarmente.