Le migliori ricette (dolci e salate) per Halloween

Halloween è una festa conosciuta da pochi anni anche in Italia, ma le sue origini sono antichissime e provengo dalla sapienza degli antichi riti celtici. A renderla popolare sono stati gli Stati Uniti quando, dal XX secolo in poi, ha cominciato a divenire una festa popolare e delle forme piuttosto macabre. Il nome originale era Samhain e rappresentava il Capodanno celtico. Momento in cui stava terminando l'ultimo raccolto dell’anno. Simbolicamente è l’inizio del silenzio, dell’attesa, del buio. Un vuoto necessario affinché si possa compiere la ri-nascita. Ecco perché importante festeggiare questo momento in compagnia delle persone che si amano, ma riconoscendo l’importante contenuto spirituale. E cosa c’è di meglio, se non cucinare qualcosa di simbolico tutti insieme? Ecco alcune ricette dolci e salate, selezionate per voi.

Le uova proposte da Buitoni (Buitoni)

Uova con aracnidi

Avete letto bene: non vi stiamo proponendo delle uova alle arachidi ma, come potete vedere dalla foto, quelle con aracnidi – ovvero con piccoli ma mostruosi ragni. La ricetta arriva direttamente da Buitoni che le definisce uova Brividose. Vi occorrono pochi ingredienti: 7 uova, 1 cucchiaio di senape, 3 cucchiai di maionese, 2 cucchiai di succo di limone, aglio in polvere e una decina di olive nere. Qui potete trovare la ricetta completa.

Le mummie hamburgher proposte da Giallo Zafferano (Giallo Zafferano)

Le mummie hamburger

Giallo Zafferano propone una versione alternativa delle mummie di Halloween che, normalmente, si preparano con pasta sfoglia e wurstel. In questo caso, invece, dovrete partire dalla carne macinata, farne un bell’hamburger aggiungerci una gustosa fetta di pancetta. Il tutto, ovviamente, mummificato a regola d’arte. Ecco qui i dettagli della ricetta.

I fantasmini proposti da buttalapasta (Buttalapasta)

Fantasmini di patate

Butta la pasta, invece, propone ricette davvero originali, tant’è vero che anche per noi è stato difficile selezionare. Ve ne proponiamo, perciò, una piuttosto semplice e veloce da fare. Per preparare i fantasmini di patate avete bisogno di 2 kg di patate, 2/3 dl. di latte intero, sale e pepe, 100 gr di burro, 3 tuorli di uova grandi e semi di Nigella oppure di cumino nero per decorare. Qui il dettaglio della ricetta.

I cappelli della strega che si trovano sul sito di GnamGnam (GnamGnam)

Cappelli della strega

Su GnamGnam, invece, troviamo i cappelli della strega. Una ricetta semplice, veloce e davvero d’effetto. Si può fare una pasta brisè fatta in casa oppure, se si ha poco tempo, utilizzare un rotolo di quelle già pronte. Vi serviranno: 125 g di farina 60 g di burro freddo a pezzetti, 40 ml di acqua fredda e 1 pizzico di sale se volete fare l’impasto. Altrimenti bastano 150 grammi di prosciutto cotto, 125 di ricotta pepe, 1 uovo, semi di papavero e sottilette. Qui la ricetta completa.

I bicchierini che si trovano sul sito Misya (Misya)

Bicchieri Tomba

Mysia, invece, tra le ricette dolci propone anche dei bicchieri tomba. Un’altra ricetta molto semplice da fare che senz’altro incontrerà il gusto di grandi e piccini. Vi serviranno 250 ml di latte, 60 gr di cioccolato fondente, 80 gr di zucchero, 20 gr di farina 00, 40 gr di burro, 1 stecca di vaniglia, 4 Oreo, 4 biscotti bianchi, cioccolato fuso e fiorellini di zucchero. Il procedimento è spiegato dettagliatamente sul sito.

Le streghe di Sale & Pepe (Sale & pepe)

Piccole streghe

Se nella versione salata vi abbiamo proposte i cappelli della strega, ora vi proponiamo direttamente lei, la strega. Si tratta di dolcetti alternativi se si considera il periodo dell’anno. Infatti, sono preparati anche con qualche pallina di gelato. Una ricetta, dunque, adatta agli animi più temerari. Ecco qui tutti i dettagli per la preparazione.

I Cake Pops di Agrodolce (Agrodolce)

Cake Pops di halloween

Decisamente poco terrificanti, ma davvero simpatici, sono i cake pops proposti dal sito Agrodolce. Si tratta di dolcetti preparati con pan di spagna, marmellata di albicocche o crema di nocciole e rivisteti con cioccolato bianco. Ottima scelta, soprattutto se avete bambini in casa. Qui, le istruzioni per la preparazione.