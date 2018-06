ROMA – Esiste davvero una dieta contro il cancro, e che ti fa vivere fino a 120 anni? Qualcuno era convinto di sì. Ma qualcun altro, come per esempio l’Ordine dei medici di Roma, no. E’ anche per questo che l’Ordine avrebbe denunciato il giornalista-dietista Adriano Panzironi per abuso della professione medica.

L’annuncio

A dare l’annuncio della denuncia è stato il presidente Antonio Magi intervenuto alla trasmissione di Fimmglazio tv La Nostra Sanita. «Abbiamo fatto questo in quanto organo sussidiario dello stato a tutela dei cittadini – ha dichiarato Magi – Panzironi è noto per condurre una trasmissione in Tv 'Il Cerca Salute' in varie emittenti italiane, dove lascia intendere di poter vivere 120 anni e curare malattie come il diabete, l’Alzheimer, l’ipertensione e molte altre con la dieta ‘paleo’ a base di carne, pesce, uova, verdura e poca frutta. Panzironi, secondo le accuse imputerebbe alla dieta mediterranea tutte le patologie croniche possibili immaginabili, promuovendo integratori marcati anche loro 'Life 120' e vendendo anche il libro 'Vivere 120 anni’. La questione ha interessato anche l’Ordine dei giornalisti che ha aperto un fascicolo sulla questione. L’Ordine dei medici ha chiamato anche i medici che hanno partecipato alla trasmissione per valutare eventuali provvedimenti».