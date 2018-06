Giulia Grillo si è insediata al Ministero della Salute : c'è molto da fare. Il primo pensiero è il rapporto con Mef

ROMA - «Oggi, dopo il passaggio di consegne, mi sono insediata al ministero della Salute e sono già al lavoro sui primi dossier. Questo è un Ministero davvero centrale e mi impegnerò senza sosta per garantire la tutela della salute dei cittadini italiani». È su Facebook il primo post di Giulia Grillo da ministro della Salute. Il passaggio delle consegne è avvenuto oggi pomeriggio. Grillo è giunta puntualissima alle 15 in taxi e si è a lungo intrattenuta con Beatrice Lorenzin. Un incontro che «ho molto apprezzato», ha detto poi ai giornalisti, «nel corso del quale il ministro mi ha illustrato tutti i dossier aperti, alcuni anche di una certa urgenza».

Il MEF

«Molti i dossier aperti che hanno anche una certa urgenza, così come mi ha rappresentato il ministro Lorenzin, nel passaggio di consegne che ho molto apprezzato. Fra questi i decreti attuativi della legge sulla responsabilità medica, le coperture per il nomenclatore tarifario e le nomine in scadenza, ma cercheremo, il prima possibile, di iniziare a lavorare sul contratto di governo». Così il neoministro della Salute, Giulia Grillo, al termine del passaggio delle consegne con Beatrice Lorenzin, «quello che più mi interessa - ha sottolineato - è trovare una sinergia con il Mef. Noi siamo intenzionati a invertire la rotta sui finanziamenti alla Salute». «Dobbiamo comprendere come concertare la parte nuova con tutto quello che c'è da completare», ha aggiunto.