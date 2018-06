Sulla vicenda del piccolo Moise, ecco la Dichiarazione del ministro Giulia Grillo

ROMA – «Leggo con apprensione le notizie sullo stato di salute del piccolo Moise che deve essere trasferito dal policlinico di Messina all’ospedale di Cagliari. Dal Ministero stiamo monitorando la situazione e verificando che tutte le procedure di trasferimento avvengano secondo i protocolli prestabiliti. Approfitto per ringraziare tutti coloro che in queste ore si stanno impegnando per il benessere di Moise». Lo dichiara in una nota il Ministro della Salute, Giulia Grillo.