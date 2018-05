La Fondazione Ania per la tutela della salute cittadini: postazioni mediche e check up gratuiti

ROMA – La tutela dei cittadini, specie in quando si tratta di salute, è fonamentale. Per questo è stato organizzato ‘PreVeniamo - La Fondazione ANIA a tutela dei cittadini’. Questo il titolo del convegno che martedì 5 giugno 2018, ore 15:00, nella Sala Conferenze ANIA di via di San Nicola da Tolentino, 72 a Roma che servirà a presentare le iniziative organizzate dalla Fondazione ANIA per la tutela della salute, sulle catastrofi naturali e per la promozione di stili di vita corretti. Parteciperanno Maria Bianca Farina, presidente ANIA e della Fondazione ANIA e Umberto Guidoni, segretario generale della Fondazione.

Nel corso dell'incontro verranno diffusi dati sugli stili di vita degli italiani nelle varie fasce di età, con focus sulle patologie neurodegenerative, cardiovascolari e sulla salute della donna. Al termine della conferenza saranno a disposizione postazioni mediche con un cardiologo, un nutrizionista e un ortopedico per check up gratuiti.