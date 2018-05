Anabolizzanti venduti online, oscurati 490 siti

TORINO – Farmaci anabolizzanti vietati venduti online, scattano i provvedimenti. Tra le province di Torino, Alessandria, Genova, Treviso, Lecco e Firenze, ieri i carabinieri del NAS di Torino hanno eseguito 8 decreti di perquisizione emessi dalla Procura di Torino nei confronti di altrettanti indagati, a vario titolo ritenuti responsabili di ricettazione di farmaci a effetto dopante/anabolizzante, acquistati prevalentemente su siti internet esteri. L'operazione è scattata a conclusione di un'indagine chiamata ‘Sirtaki’, con il coinvolgimento nella fase esecutiva di militari dei Nas e dei Comandi provinciali territorialmente competenti.

Sequestro dei siti

Grazie agli elementi acquisiti nel corso dell'attività investigativa, il Gip del Tribunale di Torino ha emesso un decreto di sequestro preventivo con conseguente oscuramento nei confronti di 490 siti Internet che costituivano riferimento per l’acquisto di farmaci anabolizzanti, i cui provider erano prevalentemente collocati all'estero. L’operazione rientra una più ampia attività di contrasto al traffico e all’impiego di sostanze anabolizzanti - in ambito sportivo agonistico e non - avviata dai militari del NAS di Torino che solo a maggio ha portato all’esecuzione di ulteriori 21 decreti di perquisizione domiciliare nei confronti di altrettanti indagati e al rinvenimento e sequestro di circa 550 confezioni di farmaci anabolizzanti, per circa 30 mila euro.