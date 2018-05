Mangiare pesce stimola «l’appetito» sessuale

BOSTON – Lo dice uno studio: le coppie che mangiano più spesso pesce e frutti di mare hanno più rapporti sessuali delle altre. E, in più, hanno maggiori possibilità di concepire un bambino. Ecco pertanto un motivo in più per aggiungere il pesce alla dieta. Se già si sapeva che il pesce azzurro e i suoi omega-3 fanno bene alla salute in molti modi, ora anche la sessualità pare dunque ne tragga beneficio.

Una fonte di nutrienti

Secondo i ricercatori della Harvard TH Chan School of Public Health di Boston, e il loro studio pubblicato sul Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism, in sostanza le coppie che mangiano più pesce e frutti di mare tendono ad avere rapporti sessuali più spesso e rimangono incinta più velocemente di altre coppie che cercano di concepire. Il pesce, ricordano gli autori, è una fonte importante di proteine ​​e altri nutrienti per le donne che sono o potrebbero rimanere incinte, ma le preoccupazioni sul mercurio hanno portato alcune donne a evitare i pesci proprio quando cercavano di concepire. Secondo la Food and Drug Administration (FOD) e l’Environmental Protection Agency, il 90% del pesce consumato negli Stati Uniti è a basso contenuto di mercurio e sicuro da mangiare, riporta una nota della The Endocrine Society. Sebbene le agenzie raccomandino da due a tre porzioni a settimana di pesce con meno mercurio, il 50 % delle donne in gravidanza mangia ancora molto meno dell’importo raccomandato.

L’effetto sulla sessualità

«Il nostro studio suggerisce che i frutti di mare possono avere molti benefici riproduttivi, compresi tempi più brevi per la gravidanza e attività sessuali più frequenti – spiega Audrey Gaskins, coautrice dello studio – Il nostro studio ha rilevato che le coppie che consumano più di due porzioni di pesce a settimana durante il tentativo di rimanere incinta, avevano una frequenza significativamente più alta di rapporti sessuali e un tempo più breve per ottenere la gravidanza».

Lo studio

In questo studio prospettico di coorte, i ricercatori hanno seguito 500 coppie del Michigan e del Texas partecipanti allo studio Longitudinal Investigation of Fertility and the Environment (LIFE) per un anno per determinare la relazione tra l’assunzione di pesce e il tempo di ottenimento della gravidanza. I partecipanti hanno registrato il loro consumo di pesce e l’attività sessuale su diari giornalieri.

I risultati

Dall’analisi dei dati, i ricercatori hanno scoperto che il 92% delle coppie che mangiavano pesce più di due volte a settimana erano gravide alla fine di un anno, rispetto al 79% delle coppie che consumavano meno pesce. L’associazione tra frutti di mare e tempi più rapidi alla gravidanza non è stata completamente spiegata dall’attività sessuale più frequente, suggerendo che erano in gioco altri fattori biologici. Questi potrebbero includere effetti sulla qualità dello sperma, sull’ovulazione o sulla qualità dell’embrione, ha sottolineato nella nota la dott.ssa Gaskins. «I nostri risultati sottolineano l’importanza non solo della femmina, ma anche della dieta maschile in tempo per la gravidanza e suggerisce che entrambi i partner dovrebbero incorporare più frutti di mare nella loro dieta per il massimo beneficio di fertilità», conclude la ricercatrice.

Altri autori dello studio includono: Germaine Buck Louis della George Mason University di Fairfax, in Virginia; Rajeshwari Sundaram dell’Istituto nazionale per la salute e lo sviluppo del bambino a Bethesda, Maryland; e Jorge Chavarro della Harvard TH Chan School of Public Health e Harvard Medical School a Boston, Massachusetts. Lo studio è stato supportato dal programma Intramural del Eunice Kennedy Shriver National Institute of Child Health e Human Development e dai contributi dell’Istituto nazionale di scienze della salute ambientale.