Tallonite e dolore al tallone, oggi diventano un ricordo grazie alle Onde d'urto

ROMA – Un forte dolore al tallone, che spesso impedisce di camminare bene (se non addirittura farlo del tutto) e riduce la qualità della vita. E’ la tallonite, un problema di cui soffrono migliaia di italiani. Ma, oggi, grazie alle Onde d’urto può divenire un ricordo. In realtà il termine ‘tallonite’ è improprio, in quanto indica la zona dolorosa, ma non la causa del dolore che potrebbe dipendere da diversi fattori come la spina calcaneare, la fascite plantare, o un problema di tipo posturale che porta a un sovraccarico nella zona del tallone. Per molti è l’inizio di un calvario, fatto di difficoltà a camminare, lunghe terapie farmacologiche, plantari e terapie fisiche che molto spesso non portano a risoluzione completa della sintomatologia, generando una condizione che peggiora e diventa cronica.

Dire addio al dolore

Grazie alla Tecnologia Svizzera, invece, abbiamo a disposizione la terapia delle onde d’urto che possono essere di grande aiuto alla soluzione definitiva del problema. David Di Segni dell’MDM Fisioterapia Roma, che da anni utilizza le onde d’urto per contrastare la tallonite, la fascite plantare, o la spina calcaneare, con ottimi risultati spiega tecnicamente come funziona la terapia. «Le onde d’urto balistiche (ESWT) – spiega Di Segni – sono una terapia fisica, caratterizzata dalla produzione di un’onda acustica, generata da un compressore che spinge un proiettile contenuto in un manipolo simile a una pistola, contro una superficie metallica, riuscendo a generare una pressione positiva e immediatamente negativa data dal ritorno del proiettile. Tale pressione riesce ad attraversare la cute e penetrare il tessuto sottostante in maniera molto efficace e soprattutto riesce a stimolare il tessuto colpito (osseo o tendineo) in modo da generare una risposta terapeutica, certificata da innumerevoli studi scientifici pubblicati sulle maggiori riviste scientifiche mondiali».

Un trattamento veloce

I nuovi apparecchi, permettono un trattamento veloce, e molto efficace in 3-5 sedute, dando spesso sollievo già dopo la prima seduta. Al termine del ciclo di onde d’urto il processo biologico continuerà per settimane, riuscendo a sfiammare anche le talloniti più croniche e difficili da guarire. In Italia già molti centri fisioterapici utilizzano questa tecnologia che di fatto sta diventando uno standard, per qualità e risultati terapeutici. La tallonite quindi non è più una patologia ostica, ma una condizione che, se affrontata in maniera corretta, e soprattutto con la giusta terapia, può essere curata e guarita in maniera efficace e soprattutto duratura.