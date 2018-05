Prevenzione e cura salute con il Social Camper che arriva direttamente tra i cittadini

MILANO - La cultura della prevenzione e della cura della salute a domicilio: riparte infatti da Milano il tour del Social Camper, la struttura itinerante che arriva direttamente tra i cittadini. Nato lo scorso anno dalla volontà dell’assessorato alle Politiche Sociali, Salute e Diritti del Comune di Milano, e realizzato a costo zero grazie alla collaborazione di Energie Sociali Jesurum e di LloydsFarmacia del gruppo Admenta Italia in sinergia con Partner Privati, nei prossimi mesi raggiungerà i nove municipi della città e diversi Comuni di Lombardia, Emilia-Romagna e Toscana, ospitando a bordo farmacisti e specialisti che offriranno consulenze ed esami gratuiti, fornendo consigli e materiale informativo utili per sensibilizzare i cittadini in tema di salute e benessere della persona.

Le tappe del Camper

Nella prima edizione da maggio a dicembre 2017 il mezzo ha attraversato tutti i nove Municipi di Milano e alcuni Comuni di Italia per un totale di 60 tappe. L'iniziativa ha la finalità di informare, educare, assistere, stimolare la responsabilità individuale, affinché ogni persona diventi protagonista della propria salute: il camper itinerante permette di arrivare in modo capillare su tutto il territorio. Durante questa seconda edizione del Social Camper, che partirà da maggio per terminare a ottobre 2018 toccando le città di Milano, Bologna, Lissone, Cremona, San Giovanni Val d’Arno e Prato, saranno otto le macro aree tematiche affrontate da farmacisti e specialisti a disposizione dei cittadini: prevenzione contro fumo, intolleranze, allergie, respirazione, pelle (psoriasi, fototipo e prevenzione melanoma), mamma e bambino (allattamento), obesità (bambini e adulti) e cuore (ipertensione), benessere donna (disturbi della tiroide, salute intima, cura), prevenzione e benessere sessuale, vista e prevenzione orale, dolore e vaccini. Novità di questa edizione sono le giornate, in collaborazione con diverse Associazioni, che punteranno ad approfondire tematiche e problematiche legate alle donne: dalla violenza ai servizi e alle consulenze di WeMi capaci di facilitare la vita delle donne.

Trovare le soluzioni più adatte

A bordo del Social Camper saranno presenti anche gli operatori di WeMi per aiutare tutti i cittadini a trovare le soluzioni più adatte alle proprie esigenze e migliorare la qualità della propria vita attraverso la rete dei servizi domiciliari offerti dal Comune di Milano, in collaborazione con le organizzazioni del Terzo Settore. WeMi è un progetto nato nell'ambito del progetto Welfare in Azione di Fondazione Cariplo. Attualmente sono sette gli Spazi WeMi diffusi sul territorio milanese, a breve ne apriranno altri. «Crediamo fermamente nel percorso intrapreso in collaborazione con il Comune di Milano, a pieno supporto di iniziative che portano la Farmacia fuori dallo spazio convenzionale del punto vendita, vicino ai cittadini ed a i loro bisogni, operando sempre con un approccio professionale e di qualità che fa di LloydsFarmacia il partner d’eccellenza in ambito di salute e benessere a 360 gradi», ha detto Domenico Laporta, amministratore delegato gruppo Admenta Italia.