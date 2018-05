Per il benessere delle persone ammalate di tumore: ecco gli Oncology Games

ROMA - «Ringrazio Leonardo Cenci che, con tenacia e determinazione, ha messo a disposizione una sua esperienza personale per far partire dalla piccola Umbria una grande idea, utile per migliorare il benessere delle persone ammalate di tumore»: lo ha detto ieri a Perugia la presidente della Regione Umbria, Catiuscia Marini, intervenendo alla presentazione della prima edizione di ‘Oncology Games’ in programma il 23 e 24 giugno a Roma. L’iniziativa, nata da un progetto voluto da Leonardo Cenci, presidente dell’Associazione Avanti Tutta, coordinato da Tucep (Tiber Umbria Comett Education Programme) e finanziato dalla Commissione Europea, nell'ambito del programma Erasmus + Settore Sport, è stata presentata alla presenza della presidente Marini, da Leonardo Cenci, dal presidente onorario di Avanti Tutta, Mauro Casciari, dalla senatrice Nadia Ginetti, dalla direttrice Tucep, Maria Brizi. Presente l’oncologa Chiara Bennati.

Un faro sulle malattie

«Grazie a questa iniziativa - ha detto la presidente Marini - si accende un faro su una malattia con la quale la popolazione dovrà sempre di più convivere e la cui gestione anche per migliorare la qualità della vita delle persone che ne sono colpite, assume un peso rilevante nella programmazione sanitaria. Leonardo Cenci - ha aggiunto la presidente - ha sempre trasmesso, anche attraverso le sue esperienze personali, un messaggio positivo che ha anche dimostrato la grande utilità dello sport nella gestione della malattia. In questo caso, con l’iniziativa in programma a giugno, diventa importantissimo il contributo dell’Europa. Grazie all’Europa si potrà trasformare questa esperienza pilota in un progetto strutturato da esportare in altri Paesi».

La senatrice Ginetti ha messo in risalto il lavoro che c’è stato per far diventare l’idea di Leonardo Cenci una realtà: «L’auspicio - ha riferito - è che, attraverso questo momento di festa, si possa arrivare a disseminare un messaggio importante che potrebbe far sì che lo sport diventi un servizio standard per la cura dei malati oncologici». La direttrice Tucep, Maria Brizi, dopo aver spiegato l’iter per la concretizzazione del progetto, ha reso noto che, per la prima volta, alcuni malati oncologici di sei paesi europei, Italia, Gran Bretagna, Spagna, Grecia, Polonia e Bulgaria, si cimenteranno in una dimostrazione sportiva non competitiva a loro dedicata. Si sfideranno in varie discipline sportive come la corsa, il lancio del peso e il nordic walking.

I convegni

Il giorno precedente alle gare, sabato 23 giugno, tutti i soggetti coinvolti si riuniranno per dare vita a una serie di convegni scientifici che si terranno a Roma, a conclusione di vari percorsi intrapresi da ogni singolo Paese, il cui fine è la realizzazione di linee guida in ambito sociale e sanitario per la promozione dell’attività sportiva tra i pazienti oncologici. Leonardo Cenci ha comunicato che gli atleti italiani coinvolti, sono 13 e che il progetto coinvolge, oltre al Tucep, vari partner: il CONI (Italia), Comitato Olimpico Nazionale Italiano; Avanti Tutta onlus (Italia), partner associato; ‘Associacio Centre For Education’ (Spagna), provider di formazione per lo sport; ‘Teachsport 2010 Cic’ (Gran Bretagna), provider di formazione per lo sport; ‘Association Footura’ (Bulgaria), associazione per la promozione dello sport; ‘Wsbinoz’ (Polonia), Università Privata (Dipartimento di Medicina); ‘Eild’ (Grecia), provider di formazione per lo sport.

Lo sport e la malattia oncologica

«L’obiettivo principale del progetto - ha spiegato Leonardo - è quello di dimostrare che lo sport aiuta ad affrontare la malattia oncologica in modo positivo, e può contribuire a migliorare la qualità della vita dei pazienti; con la sua azione, inoltre, il partenariato intende contribuire ad accrescere l’attenzione sui temi dello sport e della salute a livello europeo. Le attività del progetto sono realizzate in Italia, Gran Bretagna, Spagna, Grecia, Polonia e Bulgaria».

«L’iniziativa è frutto di un lavoro complesso - ha concluso il presidente onorario di Avanti Tutta, Mauro Casciari - e, comunque vada, sarà un successo perché il messaggio che lancia è forte».

Per saperne di più: Oncology Games.