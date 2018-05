Bimbo di 8 mesi muore di meningite a Firenze, era vaccinato

FIRENZE – Nuovo caso di meningite in Toscana. Solo che questa volta è stato mortale e la vittima è un bambino di soli otto mesi, che è deceduto l’altro ieri all'ospedale pediatrico Meyer di Firenze. Il fatto è avvenuto il 7 maggio - riferisce Il Tirreno - dopo una lotta disperata per la vita durata 48 ore con la febbre alta e la difficoltà a respirare. Al pronto soccorso era arrivato sabato scorso con un'ambulanza proveniente dal Mugello.

Le condizioni del bambino sono parse subito disperate ai medici che lo hanno curato. Le analisi hanno confermato i timori: si trattava di una meningite da pneumococco, un batterio diverso dal meningococco C, il più frequente in Toscana, che tanto allarme ha generato negli ultimi tre anni in regione. Il piccolo aveva iniziato il percorso di vaccinazione che nei neonati può iniziare dopo i 6 mesi: aveva effettuato la prima dose di vaccino che, però, non garantisce la copertura totale.