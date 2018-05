Belle da morire con il microblading delle sopracciglia: una ragazza rischia la vita

STATI UNITI – Una ragazza del Michigan ha rischiato di morire a causa di un trucco semipermanente alle sopracciglia, detto anche microblading – che è una specie di tatuaggio che si fa per avere le sopracciglia sempre a posto e, per così dire, perfette.

Il trucco che dilaga

Fino a qualche anno fa per avere sopracciglia a posto ci si doveva aggiustare come si poteva. Spesso le ragazze o le donne le sfoltivano con le pinzette (o la ceretta) per dar loro un aspetto più ‘ordinato’ o accettabile. Poi è arrivato il microblading, una specie di tatuaggio che crea un trucco semipermanente per avere sopracciglia come quelle delle Star. La tecnica ha subito fatto il giro del mondo e oggi è molto popolare. Ma, come spesso accade, i pericoli sono dietro l’angolo.

La vicenda di Cara Delivingne

Una ragazza di Detroit nel Michigan (Usa) un giorno decide, come tante altre ragazze, di fare anche lei il microblading. Fin qui niente di che – lo fanno in molte. Solo che, poco dopo l’operazione ha iniziato a sentirsi male. Ma così male da dover essere ricoverata in ospedale. La ragazza, che ha scelto di rimanere anonima, ha raccontato la sua vicenda a un’emittente locale, la WDIV-TV Local 4. All’inizio, racconta Cara, era entusiasta dei risultati. «Sembrava fantastico – ha detto alla WDIV-TV – Ero felice». Ma qualcosa è andato storto, e i primi segnali sono arrivati quasi subito.

La discesa all’inferno

Dalla prima comparsa di piccoli grumi sulle arcate sopra gli occhi, le cose hanno iniziato a precipitare. Questi piccoli grumi altro non erano che i primi segni di un’infezione che di lì a poco l’avrebbe mandata in ospedale e l’avrebbe messa in pericolo di vita. Il primo ricorso alle cure mediche si è risolto con la prescrizione di un antibiotico, e la ragazza è stata rimandata a casa come se la cosa fosse di poco conto. Solo che col passare del tempo la situazione peggiorava, anziché migliorare. Così lei si rivolge nuovamente al Pronto soccorso. Questa volta, la ricoverano e le somministrano per tre giorni antibiotici e steroidi per via endovenosa. «Ero terrorizzata – ha dichiarato – Non sapevo cosa sarebbe successo».

Il microblading può essere pericoloso

Il trucco semipermanente può dunque essere pericoloso? Secondo il dermatologo dr. Steven Grekin, che ha preso in cura la ragazza, la situazione era piuttosto seria, e si può dire che questa pratica non è esente da rischi, che possono mettere in pericolo la vita. La reazione avuta da Cara, secondo il dottor Grekin potrebbe essere attribuita a molti fattori – incluse un'infezione o un’allergia alla tintura usata. In ogni caso, è sempre bene sapere se si è allergici a una qualche sostanza e assicurarsi che le procedure e i macchinari utilizzati siano a norma, sterilizzati. Meglio qualche precauzione in più che rischiare di morire per un’infezione. Alla fine, dopo diverse cure e il volto deturpato dall’infezione, per fortuna Cara ne è uscita, ma ha davvero rischiato grosso. Forse la sua opinione sul microblading ora è cambiata.