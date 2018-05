AUSTRALIA – I ricercatori del Robinson Research Institute dell’Università di Adelaide hanno scoperto che le donne che seguono una dieta povera, o scorretta hanno meno probabilità di concepire o restare incinta. Il cosiddetto cibo da fast-food dunque non fa soltanto male alla salute in generale, ma in qualche modo riduce la fertilità. In particolare, questo si è evidenziato nelle donne consumano più cibi pronti, industriali e consumano meno frutta e verdura.

Lo studio

Per questo studio, i ricercatori hanno coinvolto 5.598 donne in Australia, Nuova Zelanda, Regno Unito e Irlanda e le hanno interrogate circa la loro dieta. Le donne, che non avevano mai avuto un bambino prima, sono state intervistate da ostetriche di ricerca durante la loro prima visita prenatale.

I risultati

I risultati completi dello studio sono stati pubblicati su Human Reproduction, una delle riviste di medicina riproduttiva più importanti al mondo. Dai dati raccolti è emerso che, rispetto alle donne che mangiavano frutta tre o più volte al giorno nel mese precedente al concepimento, le donne che mangiavano frutta meno di una volta o tre volte al mese impiegavano mezzo mese in più per rimanere incinta. Allo stesso modo, rispetto alle donne che non mangiavano mai o raramente il cibo da fast-food, le donne che consumavano questo cibo quattro o più volte alla settimana impiegavano quasi un mese in più per rimanere incinta. «I risultati mostrano che seguire una dieta di buona qualità, che include la frutta, e minimizzare il consumo di cibo da fast food migliora la fertilità e riduce il tempo necessario rimanere incinta», ha dichiarato la prof.ssa Claire Roberts, che ha diretto lo studio.

Le coppie e il concepimento

Tra tutte le coppie coinvolte nello studio, 468 (l’8%) di queste sono state classificate come sterili (condizione definita in base all’impiegare più di un anno per concepire) e 2.204 (il 39%) hanno concepito entro un mese. Quando i ricercatori hanno esaminato l'impatto della dieta sull'infertilità, hanno scoperto che nelle donne con il più basso consumo di frutta, il rischio di infertilità è aumentato dall'8% al 12%, e in coloro che mangiavano il fast food quattro o più volte alla settimana, il rischio di infertilità è aumentato dall'8% al 16%. «Raccomandiamo alle donne che desiderano una gravidanza di allineare i loro apporti dietetici alle raccomandazioni dietetiche nazionali per la gravidanza – ha sottolineano la dott.ssa Jessica Grieger, ricercatrice post-dottorato presso l'Università di Adelaide e prima autrice dello studio – I nostri dati mostrano che il consumo frequente di cibi veloci ritarda il tempo alla gravidanza».

Il ruolo della dieta

Ricerche precedenti – si legge nel comunicato dell’ateneo – tendevano a concentrarsi sul ruolo che la dieta svolge nelle donne con diagnosi di sterilità o che ricevono cure per l'infertilità; l'impatto della dieta materna prima del concepimento nella popolazione generale non è stato ampiamente studiato. Questa ricerca è stata condotta in donne reclutate nello studio multicentrico Screening for Pregnancy Endpoints (SCOPE) tra il 2004 e il 2011. Delle 5.598 donne, la maggioranza (5.258, 94%) non ha ricevuto trattamenti di fertilità prima del concepimento e 340 lo hanno fatto.

Durante la prima visita prenatale a circa 14-16 settimane di gestazione, le ostetriche hanno raccolto informazioni sul tempo necessario per rimanere incinta e sulla dieta delle donne. Questo includeva i dettagli della loro dieta nel mese precedente al concepimento e quanto spesso consumavano frutta, verdure a foglia verde, pesce e cibo da fast food. I ‘fast food’ comprendevano hamburger, pizza, pollo fritto e patatine fritte acquistate da fast-food o da asporto. I fast-food consumati a casa (acquistati nei supermercati, per esempio) non sono stati inclusi nei dati raccolti e quindi il consumo di questo tipo di alimenti è probabilmente sottostimato. Le coppie sono state escluse dall'analisi se stavano ricevendo un trattamento di fertilità a causa dell'infertilità del partner maschile.

L’importanza della dieta preconcezionale

«La maggior parte delle donne non ha avuto una storia di infertilità – ha spiegato la dott.ssa Grieger – Abbiamo aggiustato i rapporti con la dieta pre-gravidanza per tenere conto di diversi fattori noti per aumentare il rischio di infertilità, incluso l'indice di massa corporea [BMI] e l’età materna, fumo e consumo di alcolici. Poiché la dieta è un fattore modificabile, i nostri risultati sottolineano l'importanza di considerare la dieta preconcezionale per supportare il concepimento tempestivo nelle donne che pianificano una gravidanza». I ricercatori hanno anche scoperto che, mentre l'assunzione di frutta e di cibi fast food ha influito sul tempo di gravidanza, l'assunzione pre-gravidanza di verdure a foglia verde o pesce non lo ha fatto.

Limitazioni

I limiti dello studio – riporta la nota dell’università – includono il fatto che la raccolta di dati sulla dieta pre-gravidanza si basa sul richiamo retrospettivo e include una gamma limitata di alimenti. Le informazioni sulla dieta dei padri non sono state raccolte ed è possibile che altri fattori sconosciuti abbiano influenzato i risultati. Uno dei principali punti di forza è il grande gruppo di donne incluso nello studio. «Per qualsiasi valutazione sull'assunzione dietetica, è necessario fare molta attenzione al fatto che il ricordo dei partecipanti sia un riflesso accurato dell'assunzione di cibo. Tuttavia, dato che molte donne non cambiano la loro dieta da pre-gravidanza durante la gravidanza, riteniamo che il richiamo delle donne della loro dieta un mese prima della gravidanza è probabile che sia ragionevolmente preciso», conclude la dott.ssa Grieger.