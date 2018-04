Uno dei problemi principali all’interno della coppia riguarda il raggiungimento dell’orgasmo da parte della donna. Che sia colpa del corpo di lei o delle capacità di lui, questo nessuno può dirlo con certezza, ma è risaputo che il culmine del piacere riesce a raggiungerlo con maggior facilità l’uomo rispetto alla donna. D’altro canto un nuovo prodotto sembra aver risolto – probabilmente per sempre – questo antico dilemma. Il suo nome è Foria e recenti test ne hanno confermato l’efficacia: promette di ottenere non un orgasmo, ma tanti per 15 minuti di emozioni paradisiache.

Successo in chi ha testato il prodotto

Foria è stato ideato da Aphrodite Group e il test è stato condotto alcuni anni fa su 100 donne di età compresa fra i 21 e i 70 anni. E i primi risultati, ottenuti nel 2014, sono stati un grande successo: tutte sono riuscite a ottenere un orgasmo e molte donne hanno raccontato di averne avuto molti, per un totale di quindi minuti di piacere.

Merito della cannabis

Pare che buona parte della sua efficacia sia dovuta a due ingredienti segreti: la cannabis e l’olio di cocco. L’azienda, infatti, pare avere una certa esperienza sulla lavorazione e la vendita di canapa a scopi terapeutici. Si tratta di un rimedio considerato naturale - a tal punto che si ritiene possa essere commestibile – e che non influenza negativamente la psiche umana. Foria viene spruzzato localmente e un solo spruzzo contiene 2mg di THC – il principio attivo della cannabis. È talmente sicuro che i produttori garantiscono che non si sarà nessun effetto avverso neppure durante il sesso orale (da parte dell’uomo).

Esperienze paranormali

Le donne che hanno testato il prodotto hanno sperimentato esperienze uniche, probabilmente decisamente forti anche per tutte quelle persone che non hanno mai avuto problemi a raggiungere l’orgasmo. Il prodotto, infatti, sembra assicurare orgasmi multipli e piuttosto duraturi. Il merito sarebbe di un miglior afflusso sanguino verso gli organi genitali e un maggior rilassamento. Sul sito di Foria si legge che è «come un medicinale vegetale, funziona con il tuo corpo per facilitare esperienze di benessere uniche. Per alcune donne, può risvegliare l'eccitazione e aumentare le sensazioni rendendo gli orgasmi più intensi, più completi o più accessibili. Per altri, può aiutare a promuovere la lubrificazione naturale, ridurre il dolore e le tensioni e creare il rilassamento necessario per l'esperienza sensuale o il riposo ristoratore. Il piacere funziona con te, ovunque tu possa trovarti nello spettro del piacere».

Dove si acquista?

Sicuramente vi starete chiedendo dove poter trovare un simile prodotto per poter testare con mano la sua presunta efficacia. Purtroppo, al momento, è disponibile solo all’estero – in California – ma non è ancora arrivato in Italia. Si può però acquistare on line presso il sito ufficiale. Ma a giudicare dalle intenzioni di Aphrodite Group è molto probabile che arrivi presto anche nel nostro paese. Al momento, 30 ml di Foria costano circa 63 euro ma l’azienda mette a disposizione dei propri clienti altri prodotti a base di cannabis per risvegliare l’eros. Cosa dire? Non ci resta altro da fare che verificare se è tutto vero.