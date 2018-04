Beta Talassemia, la terapia genica è efficace e anche sicura

STATI UNITI – Evitare le trasfusioni di sangue e trattare con successo la beta-talassemia. Questo il risultato di uno studio clinico condotto su un gruppo di 22 pazienti affetti da questa grave patologia del sangue. Ad averlo condotto è stato un team internazionale di ricercatori che si è avvalso delle scoperte fatte dai membri del Brigham and Women's Hospital e dell’Harvard Medical School.

Dal laboratorio all’ospedale

Quello dello studio pubblicato sul New England Journal of Medicine (NEJM), è un chiaro esempio di messa in pratica di quanto provato con successo in laboratorio e testato in ospedale, direttamente sull’uomo. I test, hanno così dimostrato che la terapia genica nel trattamento della beta talassemia può essere non solo efficace ma anche sicura.

Il trattamento

Il team di ricerca, coordinato dal prof. Philippe Leboulch, ha provato un trattamento unico con la terapia genica, noto come vettore LentiGlobin BB305, su un gruppo di 22 pazienti con grave beta talassemia. Il trattamento ha ridotto o eliminato la necessità di trasfusioni di sangue. «E’ sempre stata una nostra speranza portare i risultati della nostra ricerca ai pazienti – ha spiegato Leboulch – Abbiamo preso il nostro lavoro dal laboratorio, attraverso i modelli preclinici e superato lo stadio di prova del principio, e ora siamo in grado di valutare la sua efficacia in pazienti con questa malattia. Questo è immensamente gratificante».

La beta talassemia

E’ una malattia genetica che compromette la capacità del corpo di produrre un componente chiave dell'emoglobina, una proteina fondamentale nei globuli rossi che trasporta l'ossigeno agli organi e ai tessuti – spiega un comunicato del BWH. La beta talassemia e l'anemia falciforme sono disturbi correlati: entrambi ostacolano la produzione di emoglobina e possono avere ripercussioni a vita. Dall'infanzia in poi, le persone con le forme più gravi di beta-talassemia hanno necessità di trasfusioni di sangue mensili per ricostituire le scorte di globuli rossi insieme alla chelazione del ferro per rimuovere il ferro in eccesso dal corpo.

Compensare le mutazioni genetiche

Mentre era borsista postdottorato al MIT, il prof. Leboulch ha iniziato a ricercare un approccio terapeutico per compensare le mutazioni genetiche che portano sia alla malattia delle cellule falciformi sia alla beta-talassemia. Leboulch si unì alla Divisione Genetica di Brigham nel 1996, dove continuò il suo lavoro come professore associato di HMS in medicina per sviluppare un vettore virale, o vettore, che poteva inserire istruzioni genetiche nelle cellule staminali del sangue di un paziente e ripristinare la produzione di emoglobina. Leboulch e colleghi speravano che la reintroduzione delle cellule alterate nelle persone avrebbe consentito loro di produrre abbastanza emoglobina, eliminando la necessità di trasfusioni di sangue.

Il vettore

Presso il Brigham and Women's Hospital e l’Harvard Medical School, Leboulch e colleghi hanno studiato il vettore, noto come ‘LentiGlobin’, in modelli pre-clinici, pubblicando sulla rivista Science i risultati degli studi condotti sui topi. Nel 2010, Leboulch e la sua collaboratrice, Marina Cavazzana dell'Università Paris-Descartes, hanno pubblicato un articolo su Nature che illustra in dettaglio il successo dell'uso della LentiGlobina di Leboulch sulle cellule geneticamente corrette e che vengono trapiantate in un singolo paziente con beta talassemia. L'anno scorso, hanno pubblicato nel NEJM i risultati di una terapia genica di successo del primo paziente con anemia a cellule falciformi che utilizza lo stesso vettore, riporta il comunicato.

Il nuovo studio

Nello studio appena pubblicato sul NEJM, il prof. Leboulch, la dott.ssa Cavazzana e colleghi hanno collaborato con un secondo gruppo di scienziati clinici statunitensi e internazionali in Australia e Tailandia per condividere dati e risultati dei loro rispettivi studi clinici di fase II. In totale, le due squadre hanno trattato 22 pazienti in 6 diversi siti in tutto il mondo. Tra i nove pazienti con la forma più grave di beta talassemia, il trattamento unico (o una-tantum) ha ridotto del 73% la necessità di trasfusioni di globuli rossi. Tre pazienti, di questi nove, successivamente hanno cessato del tutto le trasfusioni. Dodici dei 13 pazienti con una forma leggermente meno grave della malattia non avevano più bisogno di trasfusioni di sangue dopo il trattamento. Il team non ha segnalato problemi di sicurezza e gli effetti avversi correlati al trattamento sono stati tipici di quelli osservati in pazienti che ricevono trapianti di cellule delle proprie cellule staminali.

Efficacia confermata

«Quando si ha un aneddoto circa un singolo paziente, non sai mai se sarà confermato – ha sottolineato Leboulch – Qui, con uno studio multicentrico in un numero maggiore di pazienti, abbiamo osservato una convergenza dei risultati, e possiamo misurare la grandezza dell’effetto terapeutico. C'è spazio per miglioramenti, perché vorremmo vedere la cancellazione della dipendenza dalla trasfusione anche per i pazienti con la forma più grave della malattia, ma c'è speranza con le modifiche del protocollo che abbiamo introdotto nei nostri studi di fase III». Sulla base di questi risultati, sono iniziate due sperimentazioni cliniche di fase III di marketing pre-farmaco.

Disclaimer

I brevetti sul vettore LentiGlobin BB305 sono di proprietà di Bluebird Bio, che ha anche sponsorizzato lo studio. Leboulch è uno dei co-fondatori di Bluebird Bio. Questo lavoro è stato supportato anche da sovvenzioni (UL1TR000003 e UL1TR001878) dal Centro nazionale per l'avanzamento delle scienze della traduzione del National Institutes of Health, da Assistance Publique-Hôpitaux de Paris e INSERM al Centro di investigazione clinica di bioterapia, da Commissariat à l'Energie Atomique et aux Energies Alternatives e una sovvenzione dell'Agence National de la Recherche. I moduli di divulgazione finanziaria forniti dagli autori sono disponibili con il testo completo di questo articolo su NEJM.org.

