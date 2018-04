Giornata Nazionale Salute Donna: gli screening gratuiti e gli eventi

ROMA - In occasione della III Giornata nazionale della salute della donna, istituita nel 2015, il prossimo 21 aprile il Ministero della salute organizzerà specifiche iniziative per la salute della donna. Screening gratuiti e numerosi incontri in programma.

Porte aperte

A Roma, il 21 aprile 2018, il Ministero della salute aprirà le porte alla popolazione: presso la sede di Viale Giorgio Ribotta, 5, sarà allestito sin dalle ore 9:30 della mattina, e fino alle 17:00, il Villaggio della salute della donna dove professionisti di Società scientifiche, Associazioni, Federazioni, Università ecc. offriranno screening gratuiti e consulenze alla cittadinanza nonché materiali informativi.

Altri incontri

Parallelamente alle attività che si svolgeranno nel Villaggio, prenderanno l’avvio a partire dalle ore 10:00, diversi Tavoli di lavoro composti da esperti della materia che affronteranno i temi della Giornata: la violenza sulle donne, i disturbi dell’alimentazione, la prevenzione e gli stili di vita. Gli esiti e le proposte che scaturiranno dalla discussione saranno presentati nella stessa mattinata del 21 aprile in una Tavola rotonda conclusiva presieduta dal Ministro della Salute. Nel corso della Tavola Rotonda ci saranno testimonianze di persone che si sono confrontate nel corso della loro vita con le tematiche oggetto della Giornata. Le testimonianze saranno intervallate da video di saluto di madrine presenti alle precedenti edizioni della Giornata.

La Giornata sarà celebrata in tutta Italia con iniziative di sensibilizzazione e prevenzione organizzate dalle principali associazioni, società scientifiche e istituzioni territoriali che si occupano a vario titolo della promozione della salute della donna e che proseguiranno anche oltre la Giornata stessa.