Miracolo, un uomo sopravvive dopo che il suo cuore si è fermato per 18 ore

FRANCIA – La vicenda di un uomo di 53 anni in Francia ha dell’incredibile. E’ infatti sopravvissuto nonostante il suo cuore si sia fermato per 18 ore. Ma cosa è accaduto affinché potesse verificarsi tutto questo? Secondo i media locali che si sono occupati della notizia pare che l’essere sopravvissuto sia da attribuirsi al fatto che l’uomo sia stato vittima di un infarto mentre era fuori casa e che, durante le ore in cui è rimasto solo, è andato in ipotermia. Ma, è comunque un miracolato perché, come spiegato dal dottor Jonathan Charbit, responsabile dell'unità di terapia intensiva dell'Ospedale universitario di Montpellier nel sud della Francia, «Le probabilità che sopravvivesse erano vicine allo zero».

Cosa è accaduto

L’uomo era uscito di casa quando è stato colto da un attacco di cuore, mentre era in riva a un fiume. Qui vi è rimasto, privo di sensi, per diverse ore. Così il suo corpo è andato in ipotermia, ossia è scesa di molto la temperatura corporea. E i suoi organi, come il cervello sono stati protetti anche se il flusso sanguigno si era interrotto. Dopo diverso tempo, l’uomo è stato trovato. Quando trasportato in ospedale, i medici lo hanno sottoposto a massaggi cardiaci per più di 4 ore prima di attaccarlo a una macchina cuore-polmone. Questa lo ha tenuto in vita fino a che la sua temperatura corporea si è alzata. Dopo di che, i medici hanno tentato di far ripartire il suo cuore. «Questo è un caso da manuale – ha commentato il dott. Charbit – è anche una straordinaria avventura medica e umana».

Effetti ‘collaterali’

L’uomo, che si è poi saputo, stava ritornando a casa propria a piedi dopo essere stato dal fratello, è stato oggetto di tutti quei massaggi cardiaci per salvarle la vita. Solo che, gli ‘effetti collaterali’ di queste manovre hanno incluso che si è ritrovato con diverse costole rotte. Certo, meglio qualche costola rotta che la morte. E anche se l’evento è eccezionale, i medici sono fiduciosi che l’uomo potrà recuperare totalmente, e tra qualche tempo tornare a casa sua.