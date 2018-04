Sequestrati 800 mila litri di alcol pericoloso per la salute

ROMA – Alcool pericoloso per la salute dei consumatori stava per essere messo in commercio. Il Reparto Carabinieri Tutela Agroalimentare di Salerno e il personale dell'Agenzia delle Dogane di Napoli 2, Salerno e Caserta, hanno posto sotto sequestro circa 786mila litri di alcool pronto alla vendita. La sostanza - si aggiunge - non era idonea al consumo umano. Una persona è stata denunciata per frode in commercio di sostanze nocive (articoli 444 e 515 del codice penale).

L'immissione di tale prodotto nocivo sul mercato avrebbe permesso introiti pari a circa 12milioni di euro. Gli investigatori hanno sequestrato l'intero stabilimento oggetto delle verifiche, poiché privo della prevista Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), per un valore corrente dell'intero provvedimento pari a circa 10milioni di euro.

Dopo il decreto, disposto della Procura della Repubblica di Napoli Nord, i militari hanno eseguito il sequestro preventivo di ulteriori 13.000 litri di prodotti e infusi a base di alcool - si spiega in una nota - contenenti sostanze nocive e non ritenuti idonee al consumo umano, per un valore commerciale pari a 250.000 euro. L'attività dell'Arma, in sinergia con l'Agenzia delle Dogane - si sottolinea - ha permesso di sventare l'immissione sul mercato di sostanze che avrebbero minato la sicurezza alimentare degli italiani e offuscato l'immagine degli operatori onesti del comparto.