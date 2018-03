TURCHIA – Sono molti gli uomini che oggi soffrono di un disturbo chiamato eiaculazione precoce. Le proposte circa la possibilità di porvi rimedio sono anche qui tante: dallo spray alla consulenza psicologica. Quello che ancora non c’era è un metodo sviluppato dai ricercatori dell'ospedale Yuksek Ihtisas in Turchia che sfrutta la stimolazione dei piedi: nello specifico, il nervo tibiale. E pare che funzioni davvero.

La stimolazione

Secondo gli scienziati turchi, la stimolazione con una lieve corrente elettrica di questo nervo, agendo a livello della caviglia, può concretamente far dire addio all’eiaculazione precoce. Gli esperti ritengono che funzioni perché, dalla caviglia, la stimolazione elettrica parte dalla caviglia e arriva ad altri nervi che si trovano nel bacino e che controllano i muscoli sessuali.

La prova

Per valutare se quanto da loro ritenuto fosse vero, i ricercatori hanno reclutato 30 uomini con il problema dell’eiaculazione precoce, che poi sono stati sottoposti alla stimolazione del nervo tibiale. L’idea è che questo tipo di stimolazione elettrica, nel corso del tempo ‘riqualifichi’ i muscoli sessuali in modo che siano meno inclini agli spasmi incontrollati e frequenti. Dopo i test condotti sui volontari, i risultati hanno mostrato che i tempi del rapporto si erano allungati rispetto a prima del trattamento. Per questo motivo, secondo gli autori che hanno pubblicato i risultati dello studio sulla rivista European Urology, il metodo funziona. Chi vuole provare?