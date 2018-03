Il Ministero della Salute compie 60 anni. Coniata una speciale moneta da 2 euro

Roma – Compleanno per il Ministero della Salute. «Oggi festeggiamo i 60 anni del Ministero della Salute. Un compleanno importante che ho avuto l'onore di celebrare dopo 5 lunghi anni alla guida di questa importantissima Istituzione». Lo dichiara con un video sul suo profilo Facebook, il ministro della Salute Beatrice Lorenzin.

La speciale moneta da 2 euro

«Con l'occasione – aggiunge la Lorenzin – è stata coniata una moneta celebrativa con su una figura femminile, perché per noi la Salute è donna. E una speciale moneta da 2 euro perché questo è il compleanno della salute di tutti gli italiani. In questi anni - sottolinea ancora il ministro - abbiamo superato una lunga crisi economica che ha messo a dura prova il nostro Sistema Sanitario Nazionale. Ora, dopo aver messo in sicurezza il sistema, abbiamo tantissime nuove sfide da affrontare per continuare a offrire ai cittadini uno dei migliori servizi sanitari al mondo».

Le sfide non finiscono mai

Sfide anche non nuove, precisa il ministro, facendo riferimento alle «liste d'attesa, che sono una vera ingiustizia sui territori». Ma, sottolinea Lorenzin, dall'altra parte, «non ricordiamo mai le grandissime eccellenze del nostro SSN che ci fa essere ancora oggi numeri uno nella classifica Bloomberg nel rapporto fra costi ed efficacia nei servizi sanitari, le cure completamente gratuite ad esempio nei tumori, avendo accesso al top dei farmaci, le stroke unit. Ma anche la terapia del dolore, gli screening che vengono offerti ai cittadini. Tutte rose e fiori, dunque? - si chiede il ministro - No. Il Servizio sanitario nazionale è un sistema che ha bisogno di manutenzione continua, ma che soprattutto ha bisogno di sapersi adattare ai grandi cambiamenti che sono in atto e che nei prossimi anni saranno ancora più veloci».

La sfida dell'invecchiamento della popolazione

«Il nostro SSN - dice ancora il ministro - ha tutti gli elementi per combattere la grande sfida dell'invecchiamento della nostra popolazione, ma dobbiamo pensare a nuovi sistemi di welfare per un mondo che è cambiato dal punto di vista demografico. Dobbiamo pensare alla salute delle donne, alla salute dei bambini, alla salute dell'ambiente sempre più connessa al nostro star bene. Ecco - aggiunge - mi piacerebbe che nei prossimi anni si passasse dal ministero della Salute al ministero del Benessere». Infine, «abbiamo anche di fronte la grande sfida di continuare a mantenere un così alto standard professionale dei nostri operatori, garantendo anche una corretta sostituzione del nostro Personale. Approfitto di questa occasione - conclude - per ringraziare i milioni di operatori sanitari che ogni giorno vanno al lavoro e lo fanno con passione e dedizione. Lo faccio non solo da ministro, ma da cittadina».