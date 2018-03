CALIFORNIA – Gli scienziati del Laboratorio Nazionale Lawrence Berkeley del Dipartimento dell'Energia (Berkeley Lab), nei loro studi sul fumo e i danni alla salute correlati, già circa 10 anni fa avevano identificato nel fumo di terza mano i residui tossici che si depositano sulle superfici interne e nella polvere molto tempo dopo che una sigaretta si è consumata. Questi, erano stati identificati come un serio rischio per la salute. Oggi, un loro nuovo studio ha scoperto che il fumo di terza mano aumenta anche il rischio di cancro del polmone.

L'aumento dell'incidenza e della gravità del cancro al polmone

Nei diversi studi sul fumo di terza mano, il team di ricercatori guidati da Antoine Snijders, Jian-Hua Mao e Bo Hang del Berkeley Lab, nel 2017 si è osservato come anche una breve esposizione al fumo di terza mano fosse associata a basso peso corporeo e cambiamenti immunitari nei giovani topi. In un altro studio pubblicato di recente in Clinical Science, i ricercatori hanno scoperto che l'esposizione precoce al fumo di terza mano è anche associata a un aumento dell'incidenza e della gravità del cancro del polmone.

Un fumo difficile da rimuovere

Il cosiddetto fumo di terza mano, composto appunto dalle sostanze che si depositano ovunque in un ambiente chiuso, e vi rimangono per decine e decine di anni, sono molto difficili da rimuovere con i metodi di pulizia tradizionali. Per cui chiunque viva o soggiorni in questi ambienti è a rischio, poiché ne viene inevitabilmente a contatto. Poiché l'esposizione al fumo di terza mano può avvenire attraverso l'inalazione, l'ingestione o l'assorbimento attraverso la pelle, i bambini piccoli che gattonano e mettono oggetti in bocca hanno maggiori probabilità di venire a contatto con superfici contaminate e sono pertanto i più vulnerabili agli effetti nocivi del fumo di terza mano, scrivono gli autori dello studio.

Lo studio

Per questo nuovo studio il team del Berkeley Lab ha ospitato una coorte sperimentale di topi 24 A/J (un ceppo suscettibile allo sviluppo del cancro polmonare spontaneo) che è stata esposta a frammenti di tessuto impregnati di fumo di terza mano dall'età di 4 settimane a 7 settimane di vita. La dose assunta dai topi è stata stimata in circa 77 microgrammi per chilogrammo di peso corporeo al giorno – paragonabile all'esposizione per ingestione di un bambino umano che vive in una casa con i fumatori – si legge nel comunicato del Berkeley Lab. A quaranta settimane dall'ultima esposizione, questi topi hanno mostrato un'aumentata incidenza di cancro ai polmoni (adenocarcinoma), tumori più grandi e un maggior numero di tumori, rispetto ai 19 topi appartenenti al gruppo di controllo.

Cosa accade a livello molecolare e cellulare

La nuova ricerca del team di Berkley ha anche chiarito cosa avviene a livello molecolare e cellulare. «Se le tossine del fumo di terza mano danneggiano il DNA all'interno delle cellule e il danno non è riparato correttamente, può dar luogo a mutazioni che possono portare alla cellula a diventare cancerosa», riporta lo studio. Per indagare ulteriormente su come l'esposizione al fumo di terza mano promuove la formazione di tumori, il team ha condotto studi in vitro utilizzando cellule di cancro al polmone umano in coltura.

I risultati

«Questi studi hanno dunque indicato che l'esposizione al fumo di terza mano induce rotture del doppio filamento del DNA e un aumento della proliferazione cellulare e della formazione di colonie. Inoltre, l'analisi del sequenziamento dell'RNA ha rivelato che l'esposizione al fumo di terza mano causava stress del reticolo endoplasmatico e segnalazione attivata di p53 (soppressore del tumore). I dati fisiologici, cellulari e molecolari indicano che l'esposizione precoce al fumo di terza mano è associata a un aumento del rischio di cancro del polmone», concludono i ricercatori.

Discalimer

Hang, uno scienziato del personale nella Divisione di Sistemi Biologici e Ingegneria (BSE), e Yunshan Wang, un postdoc nel laboratorio di Mao nella divisione BSE, sono i primi coautori di questo studio; Hugo Destaillats e Lara Gundel della Energy Technologies Area, che sono stati i primi a segnalare i potenziali pericoli della nicotina nel fumo di terza mano, sono coautori.

Lo studio è l'ultimo di molte scoperte di Berkeley Lab relative al fumo e fa parte di una collaborazione continuativa tra Berkeley Lab e la Scuola di Medicina dell'Università di San Francisco per studiare l'impatto dell'esposizione precoce al fumo di terza mano nei topi.

La ricerca è stata sovvenzionata dal programma di ricerca sulle malattie legate al tabacco dell'Università della California , dal programma di ricerca e sviluppo diretto da laboratorio di Berkeley Lab, dal National Institute on Drug Abuse e dal National Center for Research Resources.

