Che fumare faccia male alla salute si sa ormai da diversi anni, nonostante gli accaniti fumatori siano ancora moltissimi. Si sa anche che il fumo di seconda mano può nuocere alle persone che vivono accanto a noi. Un po’ meno si conoscono i danni del fumo di terza mano, ovvero di quello che rimane in una stanza – anche per molti anni – aggregato ai mobili e a tutti gli oggetti che si trovano al suo interno. In questo caso accade un fenomeno molto particolare: alcune pericolose sostanze emesse dalle sigarette si combinano con l’ossigeno presente nell’aria dando luogo a composti estremamente tossici. Composti che non vanno via arieggiando semplicemente la stanza. A quanto pare, quindi, non siamo mai al sicuro finché ci saranno persone che fumano. E, purtroppo, non potremo esserlo neppure nei luoghi pubblici in cui è vietato fumare. Ecco perché.

Decenni di restrizioni non sono state sufficienti

Una nuova ricerca condotta dalla Derexel University ha evidenziato come decenni di restrizioni nei locali pubblici, per quanto riguarda il fumo, non sono bastati. Nessuno di noi, quindi, può stare davvero tranquillo per quanto riguarda la nocività delle sigarette (che gli altri fumano). Le tossine, infatti, si trovano in ogni luogo in cui ha soggiornato un fumatore – anche se ha fumato in un posto completamente diverso.

Pericolo fumo di terza mano

I risultati dello studio, pubblicato su Science Advances, mostrano quanto possano essere pericolose e pervasive le tossine emesse dal fumo di terza mano, le quali si trovano persino nei luoghi in cui nessuno fuma ma hanno ospitato dei fumatori. «Mentre molte aree pubbliche hanno restrizioni sul fumo, inclusa la distanza dalle porte, edifici in cui non si può fumare e persino il divieto di fumare nel campus per alcune università, queste limitazioni al fumo spesso servono solo a proteggere le popolazioni di non fumatori dall'esposizione al fumo passivo», ha dichiarato Michael Waring, professore associato del Drexel's College of Engineering .

Pericoli per la salute

«Questo studio dimostra che il fumo di terza mano, può essere dannoso per la salute come con il fumo di seconda mano, ed è molto più difficile da evitare». Il problema principale sembra essere rappresentato dalle minuscole particelle che rimangono in sospensione nell’aria che respiriamo. «Le particelle di aerosol sono particelle ubiquitarie sospese nell'aria - provengono da una varietà di fonti e sono note per essere dannosi per la salute. Il fatto che il fumo di terza mano possa attaccarsi a loro, per esempio nei vestiti o i mobili di un fumatore, significa che le sostanze chimiche potenzialmente tossiche associate al fumo di terza mano si trovano in luoghi che non ci saremmo aspettati», spiega Peter DeCarlo, chimico presso la Drexel.

Come si comportano le particelle

Parte dei risultati dello studio derivano da una ricerca di Anita Avery che lavorava da diverso tempo insieme a De Carlo allo scopo di comprendere il funzionamento delle particelle che andavano dall’esterno all’interno. Ha così deciso di monitorare per diverse settimane – grazie a uno spettrometro di massa - le particelle in un luogo vietato ai fumatori. E i risultati non sono stati dei migliori. «In un'aula vuota, dove il fumo non era permesso, abbiamo scoperto che il 29 percento dell'intera massa di aerosol al coperto conteneva specie chimiche di fumo di terza mano. Questo è stato ovviamente sorprendente e ha sollevato molte domande su come il fumo di terza parte potrebbe rimanere in una stanza ventilata», ha dichiarato Avery.

La simulazione

Per comprendere meglio di cosa si trattava, DeCarlo insieme ad Avery ha provato a simulare l’esposizione al fumo di terza mano in un laboratorio. Per farlo i ricercatori hanno inviato il fumo proveniente da una sigaretta in un contenitore Pyrex. Dopodiché il residuo è stato eliminato totalmente prima di consentire il passaggio dell’aria ed eliminare così ogni traccia di fumo passivo. Il giorno seguente i ricercatori hanno misurato la composizione chimica che si trovava all’interno del contenitore e l’hanno confrontata con l’aria esterna che era stata fatta passare attraverso il contenitore. Dai risultati è emerso che nel Pirex vi era un aumento del 13% delle specie chimiche derivanti dalle sostanze tossiche del fumo di terza mano, rispetto all’aria esterna. Ciò significa che anche se apparentemente, il fumo era stato eliminato totalmente, le particelle tossiche rimanevano comunque in sospensione, esattamente come avviene negli ambienti in cui non si fuma.

Un fenomeno diffuso

«Ciò significa che la nostra scoperta non era affatto unica per quella classe, anzi, è probabilmente un fenomeno abbastanza diffuso. Ciò che abbiamo effettivamente scoperto era una nuova via di esposizione per il fumo di terza mano - attraverso particelle di aerosol, che sono onnipresenti nell'ambiente interno», continua DeCarlo.

Come fanno a rimanere a lungo?

DeCarlo, Avery e Waring hanno cercato di approfondire l’argomento confermando molti dei risultati ottenuti da ricerche precedenti: i prodotti chimici derivanti dal fumo di terza mano possono attaccarsi ovunque. Per esempio nei capelli, nei vestiti, nei mobili e sulla pelle di un individuo. Ma persino su superfici apparentemente sterili come il contenitore Pyrex. Pare, però, che si concentrano soprattutto quando le sostanze chimiche presenti sotto forma di gas vengono esposte ad aerosol acidi e liquidi. Questo significa che involontariamente qualsiasi fumatore le trasporta in luoghi in cui nessuna ha fumato.

Ritorno alla fase gassosa

Secondo i risultati emersi dallo studio, le sostanze chimiche derivanti dal fumo di terza mano che si depositano sulle superfici interne possono ritornare alla fase gassosa quando vengono esposte a sostanze chimiche come l'ammoniaca, ingrediente molto comune nei detergenti per la casa. «Durante l'estate, l'aria calda con quantità variabili di contenuto d'acqua viene introdotta nell'edificio, miscelata con aria ricircolata e condizionata a temperature più fredde. Questo processo porta a un assorbimento significativo di acqua da parte di particelle di aerosol. Questa continua presenza estiva di acqua nell’aerosol consente ai prodotti chimici del fumo di terza mano di separarsi nella fase di aerosol».

Pericolo aria condizionata

Quindi gli edifici possiedono un riscaldamento meccanico, la ventilazione o l’aria condizionata, possono diffondere ancor di più le sostanze tossiche. «Il sistema HVAC non serve solo a condizionare gli aerosol a stati umidi o secchi, ma anche a muovere l'aria attraverso una zona dell'edificio. I sistemi HVAC ricircolano e disperdono l'aria in tutte le stanze multiple della zona servita dal sistema. Per questo motivo, una stanza situata vicino a un'area fumatori con una penetrazione di fumo o una stanza occupata da un fumatore può effettivamente esporre gli altri occupanti serviti dallo stesso sistema HVAC al fumo di terza mano, anche se non condividono direttamente lo spazio», spiegano i ricercatori.

Il fumo di terza mano è ovunque

Purtroppo il fumo di terza mano si trova praticamente ovunque: nelle pareti degli edifici, nei mobili, nei tappeti, negli oggetti di uso quotidiano e persino nelle stoviglie. «Molte persone si aspettano di essere esposte agli scarichi delle auto o ad altre sostanze chimiche a basse concentrazioni quando sono fuori casa, tendono quindi a pensare di sfuggire a tutto ciò quando si trovano al chiuso. Capire che siamo costantemente esposti a queste sostanze chimiche, anche nei nostri luoghi di lavoro, è una sfida da comunicare alla popolazione generale», continua DeCarlo. I luoghi dove si trovano grandi quantità di sostanze tossiche sono le stanze d’albergo, la propria casa e nelle auto a noleggio. «Il fumo di terza mano non è qualcosa a cui stiamo pensando attualmente come società quando parliamo di qualità dell'aria. È facile riconoscere la presenza di inquinanti chimici se è possibile vederli o annusarli, ma questa ricerca ci ricorda a quante sostanze chimiche siamo esposti di cui probabilmente non siamo a conoscenza. Ecco perché dobbiamo continuare a studiare questi spazi interni dove le persone trascorrono molto del loro tempo, in modo da poter costruire un profilo completo di ciò che c’è esattamente nell'aria», conclude Avery

