Festa della donna: spesso le donne sono meno in salute di chi curano

ROMA – Le donne si prendono spesso cura degli altri, ma dimenticano se stesse. E, non a caso, la stragrande maggioranza dei caregiver è donna, però «in moltissimi casi la loro salute è peggiore di quella di coloro di cui si prendono cura». Lo ha detto il presidente di Farmindustria, Massimo Scaccabarozzi, nel corso dell'evento 'Soprattutto Donna! Valore e tutela del caregiver familiare', organizzato a Roma.

Si prendono cura di tutti ma…

Le donne «Si prendono cura di tutti – ha sottolineato Scaccabarozzi – un po' meno di se stesse. Per questo nelle nostre aziende abbiamo sviluppato una serie di servizi dagli asili nido, alla lavanderia, alla prestazione non per presenza ma per obiettivi, volti a facilitare la vita di queste donne». Ci sono dei «dati di fatto – prosegue – dei quali dobbiamo tenere conto: Il 92% dei caregiver è donna. E il 60% delle donne è manager nella propria famiglia. Questi dati vanno considerati e valorizzati. Nella mia azienda oltre il 40% degli addetti sono donna e nella ricerca andiamo a oltre il 50%. Nell'intero settore della farmaceutica un dirigente su tre è donna. Insomma: l'innovazione è donna. Per questo abbiamo cominciato a pensare per tempo a come agevolarle. Il 100% delle donne ha a disposizione previdenza e sanità integrativa, in molti casi agevolazioni per assistenza agli anziani o ai familiari».

Conciliare lavoro e famiglia

Strumenti flessibili e agevolazioni per conciliare lavoro ed esigenze della famiglia. Un dato per tutti, ha concluso Scaccabarozzi: «Grazie a tutto quello che abbiamo organizzato, siamo il settore dove il part time è ai livelli più bassi: solo il 4%. Questo è un dato estremamente positivo, perché dimostra che ci sono sistemi di compensazione di welfare che non rendono necessario il part time e chi usufruisce di quei sistemi non si vede costretto a ridursi lo stipendio».