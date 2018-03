E’ molto strano come il sesso – ovvero l’unico divertimento gratuito che abbiamo a disposizione – possa non essere vissuto nel migliore dei modi da tante persone. Recenti stime, infatti, ci dicono che persone di tutte le età vivono il sesso in maniera scoraggiante. Alcuni ritengono alcuni giochi veri e propri tabù mentre altri, al contrario, hanno paura di rivelare le loro più segrete fantasie sessuali. Ed è così che viene vanificata buona parte del divertimento. Ma la sessuologa Valeria Chuba ha recentemente confidato a NetDoctor, 5 segreti per vivere il sesso nel migliore dei modi. Ecco quali sono.

1° regola: impara ad avere il senso dell’umorismo

E’ molto probabile che nelle attività quotidiane tu riesca ad avere del senso dell’umorismo. E questa dote non dovrebbe essere lasciata da parte durante una sessione di ginnastica da camera. Per prima cosa devi imparare a sorridere di ciò che accade e poi non prenderti troppo sul serio. La serietà, quando si parla di sesso, proprio non ci vuole. Quindi sentiti libero/a di provare di tutto e di rivelare le tue passioni nascoste. Ma non solo: secondo la dottoressa Chuba, membro dell'American College of Sexologists, ridere durante il giorno promuove la tua serenità sessuale. Il senso dell’umorismo, infatti, aumenta la fiducia in se stessi. Ciò significa che con il tempo imparerai a farti intimidire meno dal proprio partner e ridurre il sentimento di disagio, attraverso una bella risata.

2° regola: impara a parlare

In una coppia il dialogo è fondamentale. E non stiamo parlando solo di mero affetto, ma anche di sesso. «Ci sono poche cose più attraenti in un amante che la sicurezza di poter parlare dei propri bisogni, desideri e della capacità di ascoltare il partner. Parlare migliora le tue possibilità di ottenere ciò che vuoi dal tuo rapporto sessuale; e l'accettazione del tuo partner lo farà sentire speciale e apprezzato. Una buona comunicazione è una parte importante di ogni rapporto sessuale di successo», conclude Chuba.

3° regola: dimentica la tua performance

Un’altra regola importante è quella di smetterla di cercare di essere sempre il migliore o all’altezza. Quando si fa del sano sesso, la regola più importante è quella di concentrarsi esclusivamente sul piacere sessuale.

4° regola: impara dal tuo passato

In realtà è una regola della vita che non dovrebbe essere applicata solo alla propria sfera sessuale. Con il passare del tempo – e magari delle relazioni – si acquisiscono sempre nuove conoscenze. E di ognuna di queste bisogna farne tesoro, anche in camera da letto. Probabilmente esiste una posizione, un metodo, una fantasia o altro che ti ha portato a vivere molto bene la tua vita sessuale. Ma è anche probabile che ci sia qualcosa che invece non è andato come speravi. Tutte queste esperienze ti aiuteranno a vivere meglio la relazione con un nuovo amante. «Questo è il momento perfetto per guardare indietro alle tue esperienze sessuali passate. Ottenere chiarezza intorno ai tuoi bisogni e ai tuoi confini ti aiuterà a iniziare una nuova relazione sessuale in modo migliore», continua Chuba.

5° (e ultima regola): conosci te stesso

Anche in questo caso potremmo dire che la regola vale su tutti gli aspetti della propria vita e quindi, anche dal punto di vista sessuale. Prendi, perciò, l’abitudine di toccare spesso il tuo corpo, masturbarti e capire cosa davvero ti provoca piacere. Se conosci a fondo te stesso, sicuramente riuscirai ad avere una buona relazione in camera da letto. Ma non solo: secondo Chuba, ti permetterà di avere orgasmi migliori. «Come sessuologa, dico spesso ai miei clienti che la masturbazione è la base per il sesso dei partner. Quanto più sai di cosa ti eccita e ti aiuta a provare piacere e orgasmo, tanto più sarai in grado di condividere queste cose con il tuo partner, portando a un'esperienza intima più positiva», conclude Chuba.