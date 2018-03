Dal 5 al 7 marzo a Roma il Primo Congresso Infermieri Fnopi

ROMA - Si apre all'Auditorium Parco della Musica di Roma lunedì 5 marzo il primo congresso della Federazione nazionale degli Ordini delle Professioni infermieristiche (Fnopi) che raccoglie gli oltre 440mila infermieri iscritti agli Ordini provinciali italiani. Il congresso durerà fino al 7 marzo e saranno presenti, per seguire i lavori divisi in quattro sessioni, 3.500 infermieri provenienti da tutta Italia. I lavori saranno preceduti sabato 3 marzo da un'udienza privata di Papa Francesco agli infermieri sul loro ruolo e sull'importanza che la professione ha nell'assistenza ai più fragili e, con l'occasione, il Santo Padre benedirà i lavori congressuali.

Sul palco a dibattere sulla professione si alterneranno personaggi illustri del mondo del lavoro, associazioni dei cittadini, dei malati, rappresentanti delle istituzioni e delle associazioni e Federazioni delle principali professioni sanitarie che ogni giorno lavorano fianco a fianco degli infermieri. Per il primo congresso è stato scelto un titolo emblematico: 'Noi infermieri. La nostra impronta sul sistema salute' per dare il senso completo proprio dall'impronta che gli infermieri danno all'assistenza, garantendola, gestendola insegnandola, progettando e realizzando ricerche che coniughino le forti e strutturate competenze professionali con la garanzia di interventi e percorsi appropriati.

Gli obiettivi, spiegano gli organizzatori, sono di: dare un ampio spazio per idee, progetti e realtà sviluppate a dimostrazione delle capacita proattive e attuative di ripensare e ripensarsi dentro l'organizzazione e secondo processi per orientare agire e competenze a favore dei bisogni dei cittadini; confrontarsi con gli interlocutori istituzionali sulle possibili traiettorie della politica professionale per ridisegnare il futuro, per la riconoscibilità degli infermieri e per lo sviluppo della professionalità; condividere e dare rilevanza alle capacità e potenzialità degli infermieri attraverso le esperienze di best practice regionali; riflettere sul sistema delle relazioni per sviluppare partnership efficaci e cogliere nuove finestre di opportunità; riflettere, anche con il contributo della rappresentanza provinciale, sugli orizzonti futuri del sistema salute , con uno sguardo proiettato sul contesto internazionale.

Il congresso sarà caratterizzato da quattro talk show sui principali temi della professione: il rapporto coi cittadini; con le rappresentanze del mondo del lavoro; con le altre professioni; con le Università, le agenzie nazionali e le istituzioni che si occupano e gestiscono la formazione e la ricerca. Al termine del congresso tutti i dati e le richieste della professione, assieme alla mozione finale scritta per la prima volta con il contributo dei presidenti degli Ordini provinciali, saranno presentati in una conferenza stampa a cui interverranno la presidente Fnopi, Barbara Mangiacavalli, il coordinatore nazionale del Tribunale dei diritti del malato - Cittadinanzattiva Tonino Aceti, Fabrizio Carmignani, esperto delle statistiche del lavoro, sociologo e collaboratore del Centro studi Fnopi nell'ambito della convenzione della Federazione con l'Istat.