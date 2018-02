MELBOURNE - Nonostante l’aspetto un po’ bizzarro e alquanto insolito, ha un musetto davvero simpatico. Il suo nome è Frankie ed è un meraviglioso gattino trovato davanti al portone di una casa. A differenza di altri gatti non ha solo due orecchie, bensì quattro. E ha anche avuto la sfortuna di poter vedere solo da un occhio, ma grazie al cielo una giovane coppia, commossa da compassione, lo ha salvato e gli ha offerto la possibilità di condurre una vita normale, come tutti i suoi simili.

Abbandonato sulla strada

Forse proprio a causa del suo aspetto, il piccolo gattino era stato precedentemente abbandonato dai suoi proprietari. Purtroppo era nato con diverse malformazioni: aveva quattro orecchie e un numero enorme di dentini. E se per qualcuno la visione di questo gattino ha suscitato sentimenti negativi, la coppia che lo ha trovato davanti casa non ha potuto fare altro che commuoversi.

Insieme a un amico

Per fortuna gli animali non giudicano l’aspetto dei propri simili come fanno gli essere umani. Infatti, il piccolo gattino non ha avuto problemi ad avere compagnia e viaggiare insieme a un amico: «l’abbiamo trovato insieme a un altro gattino davanti a casa nostra - dicono - l’amico stava bene, mentre lui aveva davvero bisogno di aiuto», ha spiegato la giovane coppia australiana che ha trovato i due piccoli felini.

Salvato dal Geelong Animal Welfare Society di Victoria

La coppia ha scelto di portare entrambi i gattini presso la Geelong Animal Welfare Society di Victoria, in Australia. I veterinari si sono visti costretti ad asportare l’occhietto ormai completamente rovinato. «Aveva una brutta infezione a un occhio così l’abbiamo dovuto asportare perché il felino stava soffrendo troppo».

Il nome

Ed è così che è stato scelto il suo nome: Frankie. In realtà è l'abbreviazione di Frankenkitten, in riferimento ai suoi punti derivanti dalla chirurgia. I veterinari hanno osservato con attenzione anche la presenza delle due orecchie aggiuntive ma non sono riusciti a fornire una spiegazione in merito.

Adottato velocemente

Il piccolo gattino è anche stato adottato piuttosto velocemente da uno dei volontari della Geelong Animal Welfare Society di Victoria. Come per tutti gli altri animali, era convinto di doverlo tenere con sé solo a breve temine. Ma dopo alcune settimane di convivenza ha capito che si trattava di un micino speciale. «Ho ospitato più di 80 gatti nell’ultimo anno, ma con lui è stato diverso. Non ho nessuna intenzione di separarmi da lui», ha raccontato Geordi.

Frankie è famoso

Ora Frankie è uno dei gattini australiani più famosi. Non a caso possiede anche un suo account su Instagram dove si può notare tutta l’evoluzione del felino, prima e dopo l’intervento dei veterinari. D’altro canto sono in molti a far sì che il piccolo gattino conduca una vita serena: la Geelong Animal Welfare Society aiuta Geordi a pagare le spese mediche le operazioni chirurgiche. Ma più spesso è lui stesso a rendere felice la vita delle persone. «Un po’ di tempo fa il gatto ha anche fatto visita a una signora di 90 anni, e l’ha resa molto felice. E con la sua forza e la sua voglia di vivere rende felice me ogni giorno».