Fare sesso migliora lavoro e carriera, ecco perché

Alcuni scienziati hanno trovato un motivo in più per fare frequentemente del sano sesso. La ginnastica da camera – secondo quanto riportato recentemente sul Journal of Management – pare infatti migliorare anche la nostra carriera lavorativa. Quindi, oltre ai tanto decantati benefici per la salute cardiovascolare, metabolica e immunitaria, da oggi in poi si possono avere dei rapporti sessuali anche per migliorare la propria posizione lavorativa. Ecco perché.

Migliori rapporti sessuali, migliore carriera

A rilevare l’associazione positiva tra sesso e carriera sono stati alcuni scienziati dell’Oregon State University che hanno condotto uno studio su 159 adulti sposati. Dai loro risultati è emerso che quando una coppia aveva rapporti sessuali soddisfacenti aveva anche un umore migliore in ufficio e un maggior senso di soddisfazione. Ma non solo: pare che persone si dedicavano ai propri compiti persino con maggior impegno.

I benefici

Sembra che gli effetti benefici siano dovuti a un maggior rilascio di dopamina e ossitocina che si verifica proprio in seguito al rapporto sessuale. Le due sostanze, inoltre, porterebbero a una maggior predisposizione professionale. I volontari dello studio hanno infatti asserito di avere un maggior autocontrollo e di concentrarsi meglio dopo aver fatto l’amore. «Gli individui riferiscono di provare un maggiore senso di autocontrollo e di concentrarsi meglio il giorno successivo al sesso», ha dichiarato Keith Leavitt, coautore dello studio e professore associato. Le coppie che invece avevano pochi rapporti sessuali avevano minori probabilità di avere un alto rendimento. Ma anche al contrario: chi si sente stressato durante le ore lavorative ha anche meno desiderio sessuale la sera al rientro.

I punti deboli

Per quanto i risultati dello studio siano per tutti noi estremamente affascinanti, tanto da poter iniziare una vera e propria cura per migliorare il nostro rendimento, è importante sottolineare che lo studio presenza non poche carenze. La prima di queste è che si basa su auto-segnalazioni e, come ben sappiamo, è un po’ difficile parlare di scienza esatta in questo caso. Infatti, ogni volontario potrebbe avere un diverso metro di giudizio per quanto riguarda l’impegno e la concentrazione sul lavoro. Inoltre, lo studio è stato condotto su un campione piuttosto esiguo e per un periodo decisamente limitato (quindici giorni). Infine, i risultati non si sono concentrati anche sulle attività sessuali fai da te come, per esempio, la masturbazione. Pratica che, in teoria, dovrebbe portare agli stessi risultati considerando che la dopamina e l’ossitocina vengono rilasciate in egual misura. In ogni caso, nulla vieta di provare a fare sesso in maniera frequente per verificare se i risultati ottenuti dagli scienziati sono attendibili.