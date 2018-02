Influenza? Non serve il vaccino, basta la parola di Dio (e cura anche il cancro)

STATI UNITI – L'influenza di quest'anno ci è andata giù piuttosto duro, è stata difficile da controllare è ha colpito milioni di italiani, anche vaccinati. Senza contare i numerosi morti, specie nel resto di Europa e anche Stati Uniti. Ma c'è un modo alternativo per mettersi al riparo da questi virus e malattie, se non ricorrere al vaccino? Secondo la tele-predicatrice texana Gloria Copeland, sì. Basta inoculare se stessi con la parola di Dio. E, qui, la 'rivelazione' si commenta sa sé.

Non c'è niente di cui preoccuparsi

Milioni di vittime dell'influenza? Niente paura. Secondo Gloria Copeland non c'è nulla di cui preoccuparsi, anche perché non crede che esista una cosa come una stagione influenzale. «Abbiamo avuto una stagione delle anatre, una stagione dei cervi, ma non abbiamo una stagione influenzale – scrive la tele-evangelista in un video pubblicato su Facebook la scorsa settimana – E non l'abbiamo nemmeno quando qualcuno ti minaccia con: 'Tutti hanno l'influenza!'».

L'intervento della predicatrice arriva proprio nel periodo in cui i medici insistevano nell'invitare le persone a vaccinarsi. Certo, il vaccino non garantisce che non ci si ammali, ma perlomeno rende la malattia meno aggressiva, evitando le complicanze che spesso sono più pericolose che non l'influenza di per sé – e che in genere sono quelle che fanno morire le persone.

Gesù è il vaccino

Questa non è la prima volta che la tele-evangelista ha detto ai suoi telespettatori in video che «Gesù stesso ci ha dato la vaccinazione antinfluenzale e ci ha riscattati dalla maledizione dell'influenza», riferisce l'AFP. La Copeland ha poi insistito che le persone mettessero la loro salute nelle mani di Dio. Una volta, durante una conferenza, la predicatrice si è vantata che lei e suo marito non avevano bisogno di farmaci perché il Signore guariva tutte le malattie.

Manipolazioni e frodi

La Copeland, come altri tele-evengelisti, era stata protagonista di accuse lanciate dall'anchorman John Oliver che, nel suo programma Last Week Tonight with John Oliver, nel 2015 riteneva i tele-evangelisti persone che manipolavano e frodavano i loro seguaci.

Dio anche contro il cancro

In un'altra uscita, la Copeland ha dichiarato che Dio è anche la 'medicina' contro il cancro. «Sappiamo cosa c'è che non va in te. Hai il cancro – ha detto nel video Copeland – La cattiva notizia è che non sappiamo cosa fare al riguardo, tranne darti un po' di veleno che ti farà star male. Ora, che vuoi fare? Vuoi farlo, o vuoi sederti qui di sabato mattina, ascoltare la parola di Dio e lasciare che la fede entri nel tuo cuore e tu sia guarito?».