Frutta e verdura nelle scuole, il Crea alleato con gli insegnanti contro gli stili di vita scorretti

ROMA – Scienza ed educazione alimentare: un binomio che può fare la differenza nelle scelte di tutti i giorni, che possono essere salutari o meno. Spesso, poi, a indirizzare verso scelte consapevoli e corrette il ruolo dell'insegnante è fondamentale, dopo quello della famiglia. Ma quali sono gli ingredienti per una buona educazione alimentare di cui un insegnante vorrebbe disporre? Il contenuto scientifico basato sulle evidenze della ricerca e validato dalle Istituzioni, l'immediata fruibilità didattica e l'efficacia comunicativa. E proprio questa è la ricetta del nuovo Quaderno didattico della collana Quaderni CREA, messo a punto dal CREA Alimenti e Nutrizione, che verrà presentato mercoledì 7 febbraio, nel workshop organizzato in collaborazione con il Ministero della Salute e con il CNaPPS (Centro Nazionale per la Prevenzione delle Malattie e la Promozione della Salute).

Un prezioso strumento

Si tratta di uno strumento informativo – si legge nel comunicato Crea – che trasferisce ai docenti i dati dello studio ZOOM8, pubblicati nel rapporto ISTISAN e relativi all'alimentazione e all'attività fisica dei bambini della scuola primaria. Ed è realizzato nell'ambito delle Misure educative di Accompagnamento a 'Frutta e verdura nelle scuole', il programma nazionale coordinato dal MiPAAF - in cooperazione con il MiUR, il Ministero della Salute e la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome - declinazione italiana del programma europeo 'School Fruit and Vegetables Scheme', finalizzato non solo a incoraggiare un maggiore consumo di frutta e verdura, ma anche a promuovere stili di vita sani. Un obiettivo non da poco, considerando che, secondo i dati COSI-OMS, sovrappeso e obesità sono significativamente presenti nei bambini italiani.

Le iniziative

Oltre alla distribuzione gratuita in classe di frutta e verdura, il progetto prevede alcune Misure di Accompagnamento appositamente elaborate dal CREA: dalle diverse iniziative ludico-didattiche per gli alunni alle attività e agli strumenti, formativi e informativi, per insegnanti e famiglie, disponibili sia su tutto il territorio nazionale sia online. Solo lo scorso anno scolastico sono stati raggiunti oltre 370.000 bambini e più di 23.000 insegnanti.

In particolare, la formazione - che include, tra l'altro, 5 ore con gli esperti CREA - è stata, fino alla fine del 2016, un progetto esclusivamente italiano. I ricercatori del CREA Alimenti e Nutrizione hanno poi evidenziato, in uno studio svoltosi in 3 località italiane (ad alta, media e bassa frequenza di eccesso di peso), che i bambini cambiano le loro abitudini se il loro insegnante è formato. E, altro dato interessante, le cambiano di più laddove ce n'è più bisogno, ovvero nelle regioni del Centro e del Sud Italia. Proprio per questo la formazione 'all'italiana' - mirata, capillare, con una solida base scientifica ed istituzionalmente condivisa - non solo è stata portata ad esempio negli altri paesi, ma da quest'anno entra a tutti gli effetti nelle Misure del Programma europeo.