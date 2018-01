Influenza, finalmente in Piemonte calano i casi

TORINO – Inizia finalmente a calare i casi di influenza in Piemonte, una tra le regioni più colpite. L'incidenza settimanale delle sindromi influenzali in Piemonte è ora di 15,8 casi su 1.000 assistiti, con una stima di circa 70mila persone colpite, in totale 370mila dall'inizio della stagione. I dati si riferiscono alla seconda settimana 2018, dal 8 al 15 gennaio, e sono stati diffusi dal SeReMi.

Intensità alta

L'andamento della curva epidemica è sovrapponibile a quello della scorsa stagione 2016-2017 sino alla 52ma settimana, ma mentre nella prima settimana del 2017 la curva epidemica era in diminuzione, nella prima settimana del 2018 l'incidenza ha continuato a crescere (la scorsa settimana 18,7 casi per 1000 assistiti, il dato più alto registrato negli ultimi anni). Nella seconda settimana inizia a scendere, ma è prematuro fare previsioni sull'evoluzione dell'epidemia in atto.

I casi in diminuzione

Il numero di casi è in diminuzione nella fascia pediatrica da 0 a 14 anni, con un'incidenza settimanale di 19 casi per 1.000 assistiti, stabile nelle persone fra i 15 e i 64 anni (i casi sono 18 per 1.000 assistiti) e in diminuzione nella fascia degli ultrasessantacinquenni (9 casi per 1.000 assistiti). Si stima che si siano verificati, nella seconda settimana del 2018, 10.000 casi nell'età pediatrica, 50.000 casi tra i 15 e i 64 anni, 10.000 casi tra le persone con più di 65 anni di età.

Il laboratorio di microbiologia e virologia dell'ospedale Amedeo di Savoia di Torino, laboratorio regionale della rete Influnet, riconosciuto dall'Istituto superiore di sanità, ha effettuato 368 test dall'inizio della stagione influenzale. Sono 121 gli isolamenti virali positivi: tra gli isolati, 84 virus sono di tipo B, 32 virus sono tipo A(H1N1) pdm09. Per quanto riguarda i dati delle vaccinazioni al 16 gennaio, questa la suddivisione per Asl. In totale, sono 623mila: il dato è in linea con la scorsa stagione influenzale.