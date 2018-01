Meningite batterica in una scuola a Roma: avviata la profilassi

ROMA – Ennesimo caso di meningite in Italia. Questa volta tocca a una scuola di Roma, in cui è stata avviata la profilassi antimeningite. A essere interessata è una scuola all'EUR, la scuola dell'infanzia dell'Istituto Comprensivo 'Leonardo da Vinci' in Via Lione 3, dove un bambino ha contratto la meningite batterica.

La dirigente scolastica ha emanato una circolare urgente nella quale invita le famiglie e il personale della scuola interno ed esterno «a seguire scrupolosamente le prescrizioni mediche relative alla profilassi da seguire» come indicato dalla Asl. Nella comunicazione della Sisp (ex Asl RMC) si spiega che il bimbo è stato ricoverato il 16 gennaio all'ospedale San Camillo e trasferito poi lo stesso giorno al Gemelli. La Sisp, «data la forma morbosa e il suo decorso clinico», raccomanda la profilassi antibiotica, che «dovrà essere assunta dai bambini della scuola materna, da bambini di altri unità didattiche venute a contatto con la sezione B, dal relativo personale docente e non docente, previo consulto con i rispettivi pediatri curanti o medici di medicina generale».