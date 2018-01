17enne colpito da influenza: muore mentre è al telefono con un amico

FIRENZE - Una tragedia che ha colpito un’intera famiglia senza il minimo preavviso. Un dramma totalmente inaspettato ha strappato la vita di un ragazzo di appena 17 anni – e in ottima salute – all’affetto di suo padre e sua madre. La vicenda inizia in maniera apparentemente normale: il ragazzo era a casa durante un’influenza e stava parlando al telefono con un amico. Ma improvvisamente si sente male: i soccorsi intervengono immediatamente ma tutti i tentativi di salvarlo risultano vani. Ecco i dettagli della vicenda.

La vicenda

Il suo nome era Matteo Carmignati, un diciassettenne che da sempre viveva e Capraia e Limite, un piccolo comune nel Fiorentino di poco più di settemila abitanti. Come tanti altri della sua età, si trovava in casa a causa dell’influenza. Forse anche per passare il tempo, stava parlando al telefono con un suo amico. Proprio in quel momento accade qualcosa di strano e il giovane comincia a sentirsi male. L’amico perde la comunicazione, quindi tenta più e più volte di mettersi in contatto con lui ma senza alcun successo.

L’intervento dei soccorsi

Allarmato, l’amico di Matteo, chiama i suoi genitori convinto che in qualche modo potessero fare luce sulla questione. Madre e padre che si trovavano fuori casa, corrono da lui immediatamente ma anche loro si vedono costretti a chiamare i soccorsi, considerate le condizioni del figlio. L’ambulanza arriva tempestivamente, ma per Matteo non c’è stato nulla da fare: un’ora dopo i medici non hanno potuto fare altro che constatare il decesso.

Cosa è accaduto a Matteo?

Purtroppo al momento nessuno sa davvero cosa possa essere accaduto al giovane Matteo. Ha sempre goduto di ottima salute e molti lo ritenevano una promessa nel campo del calcio. Tutto ciò che si sa è che già da alcuni giorni mostrava sintomi influenzali. Nei prossimi giorni verranno condotte ulteriori indagini per comprendere la causa del suo decesso.

Una persona meravigliosa

Nel paese tutti parlano di Matteo come un ragazzo molto caro e affettuoso, sempre pronto a scherzare. Il giovane era fortemente legato alla sua famiglia, in particolare alla mamma Sandra che gestisce una panetteria nel loro piccolo paese.