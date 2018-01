Endometriosi, nasce in Piemonte un osservatorio per prevenire e curare

ROMA – Per prevenire e combattere l'endometriosi scende in campo anche la Regione Piemonte, che ha appena istituito l'Osservatorio regionale sull'endometriosi, un nuovo organismo che si occuperà in modo specifico proprio della prevenzione e della cura della malattia. La delibera presentata dall'assessore regionale alla Sanità è stata approvata ieri mattina dalla Giunta regionale.

I compiti dell'osservatorio

L'Osservatorio avrà il compito di predisporre linee guida per il percorso diagnostico e terapeutico e per il controllo periodico delle pazienti, di elaborare programmi per la formazione e l'aggiornamento del personale medico, di proporre campagne di sensibilizzazione ed educazione sanitaria, di individuare iniziative di prevenzione delle complicazioni legate alla malattia. Sarà composto da esperti, medici, psicologi e rappresentanti delle associazioni impegnate nel sostegno alle donne affette da endometriosi.

Un passo concreto

Si tratta di un passo concreto nell'applicazione della legge sull'endometriosi approvata nei mesi scorsi dal Consiglio regionale, come sottolinea l'assessore regionale alla Sanità. La Giunta, insieme all'Osservatorio, si occuperà ora della stesura del Piano di azione e dell'istituzione della Rete regionale per la prevenzione e la cura dell'endometriosi.

Cos’è l’endometriosi

L'endometriosi è caratterizzata dalla presenza di endometrio o comunque di tessuto analogo, in zone corporee non comuni. Tra queste vi sono le tube di Falloppio, le ovaie, i legamenti uterini, l’area retto vaginale, il peritoneo e l’esterno dell’utero. Più raramente si formano nella vescica, nell’intestino, nella vulva, nella cervice e nelle lesioni post chirurgiche. Addirittura vi sono casi in cui porzioni di tessuto dell’endometrio sono state ritrovate nelle braccia, nelle gambe e nei polmoni. Scopri tutto sull'endometriosi: cos’è e cosa fare, la diagnosi, le cure.