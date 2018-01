Ecco la (nuova) bizzarra mania degli uomini: lo sbiancamento del pene

Siamo eternamente insoddisfatti del nostro corpo. Ci guardiamo allo specchio e troviamo una serie innumerevole di difetti fisici: fianchi troppo larghi, naso troppo lungo, gambe storte e girovita largo. E se qualche pregio forse lo abbiamo, di certo passa in secondo piano. Ed è così che grazie alla nostra iper criticità spendiamo fior di quattrini per fare qualche ritocchino. Tra questi ve ne è anche uno alquanto insolito: lo sbiancamento del pene. E pare che la bizzarra mania si stia diffondendo a macchia d’olio, ecco perché.

Oltre 650 dollari

La strana mania dello sbiancamento del pene è anche piuttosto onerosa: il costo si aggira intorno ai 650 dollari - circa 480 sterline. E il trattamento per ora è disponibile solo presso l’ospedale Lelux di Bangkok, in Tailandia. La procedura prevede ben cinque sessioni e l’utilizzo del laser, quindi, probabilmente è anche indolore. Lo sbiancamento avrebbe lo scopo di eliminare le eventuali parti scure (o macchie) che si evidenziano intorno alla zona genitale.

Sempre più richieste

«In questi giorni molte persone ci chiedono il trattamento. Riceviamo circa 100 clienti al mese, da tre a quattro clienti al giorno», ha dichiarato Bunthita Wattanasiri ad AFP, responsabile del reparto Skin and Laser al Lelax Hospital. Tuttavia, ci tiene a ribadire che bisogna stare attenti perché «è una parte molto sensibile del corpo». Secondo quanto dichiarato dalla struttura, i clienti hanno un’età media che varia dai 22 anni ai 55.

Un ospedale di cui molti parlano

Il Lelax Hospital è una clinica di cui si è molto parlato anche l’anno scorso. Tale struttura, infatti, propone anche un trattamento di bellezza denominato 3D vagina. In questo caso il grasso corporeo della cliente viene utilizzato allo scopo di rendere i genitali più carnosi. Inutile dire che sono state sollevate molto polemiche a riguardo e lo stesso sta accadendo per lo sbiancamento del pene. «Penso che sia un buon mercato, offriamo il trattamento per il corpo ai nostri clienti, sia uomini che donne», sostengono gli esperti.

Una bella idea?

Come sempre accade: i pareri sono molto contrastanti. E si passa dalle persone che rimangono quasi scioccate dall’iniziativa a chi invece non può farne a meno. Sul Mirror si legge che un utente Facebook ha scritto: «è un’ossessione ... le persone al giorno d'oggi non possono abbracciare il proprio colore della pelle», mentre altri hanno detto: «Oh Dio, cosa sta accadendo al mondo?». Ma c’è anche chi dice «Perché no?». Insomma, il mondo si divide in due – anche per questioni davvero banali.