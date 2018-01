Sesso e giovani: 5 persone con cui non dovresti mai avere rapporti sessuali

Come per tutti gli altri aspetti della propria vita, anche la sfera sessuale ha le sue regole. Se da un lato il sesso necessita di sana creatività, dall’altra è meglio porre alcuni paletti per evitare problematiche in futuro. E questo – più che per le modalità – vale per le relazioni interpersonali. Forse ci sono momenti in cui avremmo piacere di avere rapporti sessuali con qualcuno di inaspettato ma è molto probabile che se ci lasciamo andare in quel momento causeremo solo danni. Ecco 5 persone con cui non dovresti mai avere rapporti sessuali, suggerite dal quotidiano Metro.co.uk.

1) Il tuo capo

Forse hai un capo veramente sexy e da un certo punto di vista la sua posizione lavorativa non fa altro che aumentare le tue fantasie erotiche. Ma sarebbe meglio che cotanta creatività rimanesse confinata a livello cerebrale. E se in un momento vi trovate da soli e siete attratti l’uno dall’altra, prima di lasciarti andare completamente a effusioni amorose pensa alle conseguenze. Se i tuoi colleghi verranno a saperlo ti giudicheranno (male) e se la relazione si farà più importante ogni problema sentimentale si rifletterà sul tuo lavoro. Ma non solo: se litigherete per motivi personali le giornate lavorative potranno anche diventare un inferno. In due parole: meglio evitare e tenere gli ormoni a bada.

2) Il tuo coinquilino

Forse hai scelto il tuo coinquilino perché avevi estrema fiducia in lui. Probabilmente lo hai fatto perché avevi un’estrema necessità di avere denaro o – forse - hai scelto proprio lui perché era l’uomo più sexy del pianeta. Qualunque cosa ti abbia spinto a selezionarlo, ora devi stare molto attenta (o attento) a ciò che farai. Potreste decidere di comune accordo di avere solo qualche rapporto sessuale di tanto in tanto ma non sarà semplice: se il tuo coinquilino poterà altre donne a casa, la gelosia potrebbe non essere affatto semplice da gestire. Anche perché voi vivete sempre insieme come foste una coppia ma non siete affatto una coppia.

3) La tua ex

Il termine «ex» indica qualcosa che è stato ma non c’è più. Quindi, a meno che per qualche strana ragione non decidiate di riprendere seriamente un rapporto d’amore – esattamente come era prima – evitate qualsiasi rapporto sessuale. Il fatto di scivolare tra le lenzuola con una persona con cui non è finita nel migliore dei modi non è affatto una buona idea. Un rapporto sessuale indica sempre un qualche tipo di legame e – di conseguenza – nuovi problemi. Meglio optare per qualche relazione completamente inedita.

4) La tua insegnante

Probabilmente ogni volta che entra nella tua classe indossa una splendida gonna a tubino e i tuoi occhi non fanno altro che cadere sulla sua scollatura, ma è pur sempre la tua insegnante. E anche se ormai sarai diventato il suo allievo preferito perché passerai ore e ore a studiare una materia che non ti interessa quanto la tua professoressa, meglio non andare oltre. Se prenderai bei voti dopo aver avuto rapporti sessuali con lei, i tuoi compagni penseranno che è per via della vostra relazione. Senza considerare che se qualcuno lo viene a sapere lei perderà il lavoro. E in tali condizioni una relazione non potrebbe funzionare. Insomma, se proprio ti sei innamorato, aspetta di aver ottenuto il diploma o la laurea prima di avere un qualsiasi rapporto extra.

5) Con il tuo fratellastro

Ebbene sì: dal primo momento in cui ha messo il piede in casa tua non hai potuto far altro che pensare ai suoi occhi. Forse solo con il tempo ti sei resa conto che lui è dotato anche di molte altre qualità – fisiche e intellettuali – ed è stato (quasi) subito amore. Anche se mister perfezione sembra ricambiare la simpatia che ha per te, pensaci bene: ora non siete due persone qualunque siete fratellastri. Non solo dovrete fare i conti con i giudizi di amici, parenti e vicini ma se per caso qualcosa andrà storto dovrete convivere per tutta la vita con l’ombra del passato e, magari anche accettare situazioni poco gradite: magari si sposerà con un’altra donna. Insomma, anche in questo caso, meglio evitare.