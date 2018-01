Calcio e vitamina D? Sì, ma solo a chi ne ha bisogno

ROMA – Integrare calcio e vitamina D per prevenire le fratture potrebbe non avere senso. O meglio, non serve a nulla. Ma qual è dunque la verità, ammesso che ne esista una: dicono il giusto gli studi che consigliano le integrazioni o quelli che sostengono siano inutili. Questo è da sempre il dilemma della ricerca che, spesso, si contradice l'un l'altra. E, non a caso, proprio in questi giorni impazza la polemica sugli studi scientifici che si contraddicono l'un l'altro e la ricerca di 'fake news'. Ma, nella pausa natalizia che interessa molte parti del mondo, appare, quasi in sordina, una nuova metanalisi su JAMA (Journal of the American Medical Association) che può essere presa a 'caso di scuola' proprio per capire come interpretare i dati delle ricerche.

Il ruolo delle meta-analisi

La metanalisi, ossia l'analisi di più ricerche sullo stesso argomento, è stata realizzata da un gruppo di ricercatori guidati dal dottor Jia-Guo Zhao del Dipartimento di Chirurgia Ortopedica all'ospedale cinese di Tianjin. E ha concluso che gli anziani che assumono calcio e vitamina D hanno la stessa probabilità di subire fratture di quelli che non seguono alcun trattamento. I ricercatori hanno esaminato 33 studi che hanno preso in considerazione oltre 51mila persone con più di 50 anni, ma va specificato che si trattava di soggetti che vivevano in comunità. Dal momento che la vitamina D serve ad assorbire e a utilizzare il calcio per mantenere le ossa in salute succede che molti anziani siano sottoposti a questa terapia 'di default' con dosaggi da 600 UI (Unità internazionali) prima dei 70 anni e di 800 UI dopo. Mentre dosaggi superiori a 1.000 UI potrebbero presentare il rischio di effetti collaterali anche seri specialmente nella popolazione più anziana e fragile se non carente di vitamina D.

Non fermarsi ai titoli

«Come sempre – sottolinea Andrea Giustina, Presidente Eletto della Società Europea di Endocrinologia ESE e Full Endocrinology Professor del San Raffaele di Milano – non bisogna fermarsi al titolo, ma analizzare bene i dati per non rischiare di diffondere messaggi sbagliati. Innanzitutto alcune ricerche incluse nello studio non sono 'di qualità' e quindi alterano i risultati complessivi, oltre a differenze enormi tra dosi, tipo e frequenza di vitamina D utilizzata. Inoltre in molti casi non è indicato che si tratti proprio di colecalciferolo (il composto ideale per le finalità di protezione dello scheletro). Infine è poco consistente l'uso del calcio in associazione alla vitamina D nei vari studi».

Fare tesoro del messaggio di fondo

«Quindi – prosegue l'esperto – se le conclusioni non sono precise possiamo invece fare tesoro del messaggio di fondo: la supplementazione dell'ormone vitamina D va prescritta quando nell'organismo ve ne sia una carenza effettiva e non come trattamento universale al di sopra di una certa età, quindi per stabilire che ve ne sia una necessità è prima opportuno dosarla prima del trattamento. Un trattamento prevede quindi una diagnosi corretta e non l'assunzione che a quell'età tutti siano carenti. E la verifica dei valori raggiunti durante la somministrazione anche per personalizzare i dosaggi. Soggetti come donne in menopausa e gli anziani con una diagnosi di osteoporosi dovrebbero ricevere un trattamento adeguato a base di farmaci come i bifosfonati e non solo la supplementazione di vitamina D».

Solo per chi ne ha bisogno

«Come abbiamo ribadito nel documento GIOSEG – precisa il prof. Giustina – è buona pratica clinica trattare lo stato di carenza di vitamina D in chi ne ha bisogno e non la popolazione generale. Per quest'ultima è necessario promuovere anche campagne di salute e prevenzione che si basino su una corretta alimentazione, una attività fisica regolare che permetta lo sviluppo di muscoli che a loro volta funzionano da stimolo per il rinnovamento dell'osso e soprattutto una quota di tempo all'aria aperta, con il 20% del corpo esposto alla luce del sole possibilmente anche in inverno nelle ore più calde della giornata. Seguire tali indicazioni invece non è generalmente sufficiente a ripristinare i valori normali di vitamina D in chi ne è carente».