Gli italiani per il 2018 vogliono un corpo snello più che il portafogli gonfio

ROMA – Denaro o salute? Dovendo scegliere, gli italiani pare mettano la salute prima di tutto. Per esempio, nel 2018 meglio un corpo snello che un portafogli gonfio. In sostanza, il benessere fisico al primo posto. E' quanto emerge dall'indagine dell'osservatorio mensile di Findomestic in collaborazione con Doxa. Il 30% degli italiani «è deciso a perdere peso, mentre il 26% ha come obiettivo quello di risparmiare di più. Il benessere fisico vince su quello economico anche nella lista degli auspici: se ben il 59% si augura di vivere un 2018 in piena salute, il 43% ha come priorità la serenità della vita affettiva e sentimentale e il 41% sogna un anno all'insegna della sicurezza economica», scrive Findomestic.