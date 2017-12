Controlla il tuo anulare: se è lungo sei un vero macho. Parola di scienziato

Ebbene sì, oltre alle ricerche ultra scientifiche in cui si vedono scienziati incredibilmente competenti seguire complicatissimi test di laboratorio, esistono anche studi il cui unico scopo e quello di stimolare la nostra curiosità. Una di queste è quella che ha valutato la possibilità di essere più o meno amati dal gentil sesso. E il risultato potrebbe sorprendervi: a quanto pare, infatti, la bellezza o il temperamento non sono sufficienti per capire se un uomo ha molte probabilità con una donna. Secondo gli esperti il segreto del fascino si vede dalla lunghezza dell’anulare, caratteristica che pare piacere molto soprattutto alle donne molto belle.

Molte più probabilità

E’ inutile che mostriate la vostra intelligenza, la fama, la vostra determinazione o i carattere. A quanto pare, per trovare la donna dei vostri sogni dovete mettere ben in evidenza il vostro anulare o, quantomeno, controllarne la misura. Dai risultati emersi da una recente ricerca, infatti, gli uomini che possiedono un anulare piuttosto lungo hanno quattro volte più probabilità di trovare una bella donna.

Cosa centra l’anulare?

Fa un po’ sorridere pensare che piacciamo più o meno a una donna a seconda della lunghezza dell’anulare. Ma secondo gli scienziati c’è un motivo abbastanza semplice: la quantità di testosterone. Quando si è nel grembo materno, infatti, si acquisisce qualche millimetro in più nell’anulare proprio grazie alla presenza elevata questo ormone maschile.

Lo studio

Durante lo studio, i ricercatori hanno preso in esame 50 giovani con relazioni a lungo termine. Dopodiché hanno rilevato ulteriori dati – anche inerenti ai loro partner. Dai risultati è emerso che tutti gli uomini che avevano l’anulare più lungo, rispetto al proprio indice, avevano più probabilità di piacere a donne di un certo tipo. «I nostri risultati suggeriscono che l'ambiente prenatale degli uomini ha un impatto sulla probabilità di trovarsi in una relazione con una donna più attraente e presumibilmente più fertile», ha spiegato il coordinatore dello studio Berenika Kuna.

I segnali del piacere

«Gli studi di eye-tracking hanno dimostrato che, durante la valutazione dell'attrattiva del corpo femminile, gli uomini si concentrano principalmente sulle aree della vita e del seno, che forniscono segnali specifici sullo stato riproduttivo di una donna. Una vita più stretta in relazione ai fianchi più larghi è un segno visivo di salubrità e giovinezza. I seni più grandi possono essere un segno di maturità sessuale e capacità di accudimento. Tuttavia, principalmente nelle culture occidentali, sono considerati un segno di attrattiva», continua Kuna.

Parlano meglio

Gli uomini che hanno l’anulare più lungo sembrano anche aver migliori capacità spaziali, a differenza di quelli che ce l’hanno corto che, al contrario, avrebbero miglior capacità verbale. Gli uomini famosi che hanno l’anulare più lungo sono Brad Pitt, Sen Connery e Colin Firth.