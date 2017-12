Si sente male durante la cerimonia nuziale e muore poco dopo

Era il giorno più bello della sua vita e come tutte le donne di 26 anni che sta per celebrare il suo matrimonio aveva la più pura gioia nel suo cuore. Ma qualcosa va storto e comincia a sentirsi male, asserendo di aver avuto qualche sintomo fin dal giorno precedente. Non passa molto tempo da tali dichiarazioni che la povera donna perde la vita. Ora alla sua famiglia, ai suoi parenti, al futuro marito e agli amici non rimangono altro che le ultime foto scattate. Immagini in cui il suo viso sorridente faceva da cornice a uno splendido abito bianco.

Poche ore dopo il sì

Erano passate soltanto poche ore dal fatidico sì, quando Jamieka McCarthy Harford, una 26enne neozelandeese, perde la vita. I sintomi erano comparsi proprio durante la cerimonia nuziale, avvenuta in un posto da sogno, nell’isola di Whangaparaoa. «E' stato un lutto incredibilmente difficile da elaborare. Jamieka ci è stata portata via senza preavviso da una malattia orribile e mortale», ha dichiarato il marito Alistar John al New Zealand Herald, che non riesce a darsi pace per l’accaduto. «Era così felice di essere sposata e il suo matrimonio è stato bello, un'occasione felice per essere circondata dall'amore. Metteva sempre gli altri prima di se stessa. È stata moglie, figlia, nipote, sorella, cugina e amica molto amata. Ci mancherà», ha detto la sua famiglia.

Meningite fulminante

Secondo quanto dichiarato dal personale medico si tratterebbe di una forma di meningite da meningococco. Tuttavia, l'ente sanitario regionale di Auckland ha avviato un'indagine sulla morte di Jamieka. Ha anche ricordato che ogni anno si presentano mediamente 28 casi di meningite (su una popolazione di 1,4 milioni di abitanti).

Una ragazza splendida

Il marito ha detto che era «una ragazza bella, gentile e dolce che amava molto tutti coloro che erano nella sua vita, in qualsiasi forma». Harford, infatti, non ha lasciato solo il marito, i genitori Linda McCarthy e Will Catchakingi e il fratello Raine McCarthy-Ngapera ma anche «una vasta comunità che non dimenticherà mai le sue risate, il suo sorriso e il suo amore che ha sempre condiviso».

Dolore sui social network

Nei social network si è evidenziato tutto il dolore che la sua morte ha lasciato. Chiunque la conosceva ha inviato messaggi di sostegno e amore ai suoi familiari. «Mi dispiace tanto sentire che Jamieka è stata portata via così giovane e proprio nel suo giorno speciale. È stata una bellissima giovane donna con un'anima adorabile», ha scritto un amico su Facebook. «Ci hai lasciato con una ferita così profonda che non so se guarirà mai. Ti amiamo, ci mancherai e ti ricorderemo per sempre», hanno scritto altre persone. Una ferita indelebile, quindi, quella che ha lasciato la povera donna insieme al suo sorriso che nessuno dimenticherà mai.