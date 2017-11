Arriva il preservativo che valuta le tue prestazioni. E, in più, le condivide con gli amici

Il suo nome è i.Con ed è il primo e unico preservativo davvero smart. Anche se il termine potrebbe sembrare improprio considerando che tutto ha, fuorché l’aspetto di un profilattico. In realtà si tratta di una sorta di anello che qualsiasi uomo può indossare durante un rapporto sessuale. La differenza rispetto ad altri strumenti di questo genere è che i.Con possiede una gran quantità di microsensori che valutano le tue prestazioni a letto. E se ne vale la pena, puoi anche condividerle con gli amici.

Legge ciò che fai

C’è forse qualcosa che non monitoriamo da quando abbiamo a disposizione una tecnologia così avanzata? Forse no, ma senz’altro a pochi sarebbe venuto in mente di farlo anche con le proprie prestazioni sessuali. I.Con, invece, è pensato proprio per questo e grazie ai suoi micro sensori si possono ottenere un sacco di dati utili: la prima è la circonferenza del membro maschile. La seconda sono le posizioni che utilizzate più frequentemente. Ma si può sapere anche con quanta forza spingete, il numero delle calorie bruciate, la temperatura della pelle. Ma il report ci informa anche su quanti rapporti sessuali abbiamo mediamente in un mese e persino se soffriamo di malattie sessualmente trasmissibili.

Condividi tutto

Per gli amanti dei social network e delle condivisioni varie, non poteva mancare la funzione di condivisione. I.Con infatti, si connette al telefono tramite un’app per avere il rapporto completo, un po’ come avviene per uno smart-band – e, in più ti permette di condividere i tuoi risultati. Ovviamente il tutto solo con il tuo consenso. In questo modo non avrete più segreti con gli amici che avete su Twitter, Instagram, e Facebook. Quindi, se fino a poco tempo fa sui social si spiattellava ogni momento della propria vita, ora lo si potrà fare ancora di più.

Il prezzo

Il costo di I.Con si aggira intorno agli 80 dollari e l’azienda sostiene che già oltre 90.000 persone hanno preordinato il prodotto che verrà rilasciato entro la fine dell'anno. È da sottolineare che il preservativo si può riutilizzare molte volte ed è dotato di una batteria con una durata dichiarata di circa 6-8 ore. Il tutto facilmente ricaricabile con una presa USB collegata a uno smartphone. E’ possibile ordinare anticipatamente il prodotto su British Condom al prezzo di 68 euro.