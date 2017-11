L'ultimo desiderio di una malata terminale «Vorrei vedere il mare per l'ultima volta»

AUSTRALIA - «Vorrei vedere il mare per l'ultima volta», questo il desiderio ultimo di una malata terminale ricoverata all'ospedale del Queensland in Australia. Un infermiere realizza il desiderio che ha commosso tutti. «Abbiamo pianto tutti, ma alla fine la paziente si è sentita felice», scrive l'ospedale nel post pubblicato sulla pagina Facebook da Helen Donaldson, direttrice del personale della struttura sanitaria australiana.

L'ultimo sguardo

La direttrice della struttura ha postato sulla pagina Facebook una foto in cui si vede la paziente sulla spiaggia di Harvey Bay, in Australia. La donna doveva essere riportata a casa sua, dove l'attendeva il marito. Doveva tornare a casa non perché era guarita, ma perché doveva finire lì i suoi giorni, in compagnia delle cure palliative. Ma un paramedico, che di può notare accanto a lei nell'immagine, e gli altri infermieri che l'accompagnavano hanno acconsentito a fare una deviazione del percorso verso l'abitazione. Hanno esaudito infatti il suo ultimo desiderio: «Sigaretta, tramonto e un bicchiere di vino».

Si sono tutti commossi

«Abbiamo pianto tutti, ma alla fine la paziente si è sentita felice – si legge nel post dell'ospedale su Facebook – Qualche volta non sono le medicine, l’abilità o l’addestramento a fare la differenza. A volte, tutto quello che serve è un po’ di empatia». Non potremmo essere più d'accordo.