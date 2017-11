Carne andata a male messa in commercio in Toscana. Intervengono i Nas: 5 arresti

FIRENZE - I carabinieri del Nas in azione in Toscana. Sul sito del Ministero della Salute, si legge che continuano le indagini dei Carabinieri del NAS di Firenze relative all’operazione 'Malacarne' che, nei giorni scorsi, ha portato all’arresto di 5 persone per frode nelle pubbliche forniture, commercio di sostanze alimentari nocive e falso. Nella tarda serata dell’8 novembre, in Pistoia, i militari del capoluogo toscano hanno eseguito una perquisizione presso uno stabilimento di lavorazione e sezionamento carni della stessa azienda. Al termine delle operazioni, venivano posti sotto sequestro 3.000 kg di carne in cattivo stato di conservazione, privi di tracciabilità, e racchiusi in cartoni che presentavano evidenti tracce di illecita rimozione dell’etichetta originale.

L’Azienda USL «Toscana centro» –Dipartimento Prevenzione di Pistoia, a seguito della segnalazione del NAS, ha emesso un provvedimento di sospensione immediata e totale delle attività esercitate all’interno dello stabilimento, il cui valore è stimato in 1 milione di euro.