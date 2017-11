Sostanze alimentari nocive, operazione dei Nas di Firenze: 5 arresti e 19 indagati

TOSCANA - Sostanze alimentari nocive distribuite o messe in commercio. E' in corso di svolgimento l'operazione del Nas dei carabinieri di Firenze denominata 'Malacarne' nei confronti degli appartenenti a un'associazione per delinquere finalizzata alla truffa ai danni di enti pubblici, frode nelle pubbliche forniture, commercio di sostanze alimentari nocive e falso. A conclusione delle indagini, che hanno interessato il territorio nazionale, in particolare la Toscana, il Lazio, la Lombardia, il Piemonte, il Veneto e l'Emilia-Romagna e che sono state coordinate dal procuratore della Repubblica di Pistoia, Paolo Canessa e dal sostituto procuratore Claudio Curreli, il Gip del tribunale di Pistoia, Maria Elena Mele, ha emesso cinque ordinanze di custodia cautelare agli arresti domiciliari mentre altre 19 persone sono indagate in stato di libertà.