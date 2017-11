La commuovente (e virale) lettera di una donna che sta per morire, alla figlia: «se stai leggendo significa che non ce l’ho fatta»

L’amore di una mamma non ha limiti e non conosce confini di tempo o età. Ed è proprio per questo che riecheggiano nella mente della figlia, ancor oggi, le meravigliose parole della donna che l’ha messa al mondo. Lei si chiama Hannah, ha 18 anni, e recentemente ha perso una delle persone che amava di più: la madre Peggy. La donna, malata di cancro da tempo, ha deciso di lasciare parte del suo affetto e dei suoi consigli scritti su una lettera. Ecco cosa è accaduto poco.

Condividere un’emozione

Non è una lettera qualunque, è una lettera d’addio quella che ha lasciato Margaret Peggy Summers, una donna di 55 anni affetta da tempo da cancro ai reni. Le parole non sono dettate dal caso e sono destinate all’unica vera ragione della sua lotta contro questa temibile malattia: l’amore per la figlia Hannah. La ragazza, rimasta totalmente colpita da ciò che ha letto, ha deciso di condividere tutto su Twitter e così la lettera è divenuta virale nel giro di poco tempo.

Centomila Retwitt

Non c’era alcun dubbio sul fatto che la lettera avrebbe commosso l’intero web. Nel giro di poco tempo, infatti, è stata retwittata oltre centomila volte. La mamma aveva scritto la lettera a seguito di un intervento chirurgico effettuato a causa del cancro ai reni. Un intervento difficile che non lasciava molte speranze di sopravvivenze.

Se stai leggendo vuol dire che non ce l’ho fatta

«Hannah, se stai leggendo, vuol dire che l’intervento non è andato bene», con queste parole Peggy inizia a parlare con la propria figlia attraverso questa struggente lettera. «Mi dispiace. Ho fatto il possibile per battere questa terribile malattia, ma credo che Dio avesse altri piani per me. Per favore, non essere arrabbiata. Le cose spiacevoli accadono nella vita. Dobbiamo imparare ad affrontarle, anche se fanno male. Voglio che tu sia felice. Sono certa che sarai un’infermiera meravigliosa un giorno».

Consigli per il futuro

«Studia e non preoccuparti per il lavoro. Se vuoi trovare un lavoretto estivo bene, ma dedicati soprattutto alla scuola. Sii paziente con papà, sarà difficile per lui e avrà bisogno di tempo. Dovrete parlare molto. Non è uno dei nostri punti forti, ma cercate di non rinunciarci. Ricorda anche che hai tantissime persone che ti amano con cui parlare». «Ricordati che sarò sempre con te e che sarò sempre fiera di te, come lo sono sempre stata. Se avrai dei figli un giorno, assicurati di far sapere loro quanto li amo e quanto vorrei essere lì per conoscerli. Farai grandi cose nella vita e io sarà lì, a sorridere con te, in tutti i momenti più importanti».

E’ essenziale vivere la propria vita

La mamma ricorda alla sua figlia quanto sia importante vivere la vita attimo per attimo. «Vivi ogni giorno come se fosse l'ultimo, perché nessuno di noi sa se sarà l'ultimo. E, soprattutto, ricordati che ti amo più di quanto tu possa mai immaginare». La figlia, ha ricordato a tutti gli utenti del Social Network a non dare mai niente per scontato e ad abbracciare i propri genitori ogni volta che si può. La vita è un eterno mutamento e nessuno di noi sa cosa ci riserva il futuro.